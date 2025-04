Hurricane und Southside: Komplettes Line-Up, mit Ukraine-Programm

Die Line-ups für die Festivals Hurricane und Southside 2025 sind vollständig. Alle Warm-up-Veranstaltungen sowie die finalen Acts stehen mit dem heutigen Donnerstag (17. April 2025) fest. Die Festivals finden vom 20. bis 22. Juni in Scheeßel und Neuhausen ob Eck statt. Ergänzt wird das Line-up unter anderem durch zwei Bands, die im Zusammenhang mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine auftreten.

Bereits am Donnerstagabend, vor dem offiziellen Festivalbeginn, finden auf beiden Festivals Warm-up-Partys statt. In Scheeßel treten Fatoni, Edgar Wasser und Juse Ju gemeinsam auf. Ergänzt wird das Programm durch DJ und Produzent Beauty & the Beats, die Indie-Pop-Band Raum27, die Punkband 100 Kilo Herz sowie Hi! Spencer. Ebenfalls angekündigt sind die Hansemädchen mit einem Set aus mitsingfreundlichen Songs.

Beim Southside Festival ist die Rockband Heisskalt mit neuem Album vertreten. Zudem treten Itchy sowie Ok.Danke.Tschüss auf, letztere mit neuen Songs. Die Rapperin Vicky ist als Newcomerin ebenfalls Teil des Programms.

Initiative Music Saves Ukraine

Neu im Line-up ist auch die Band Jeremias. Nach ihrem Debütalbum „golden hour “erreichte das Nachfolgealbum „Von Wind und Anonymität“ Platz drei der deutschen Albumcharts. Im Jahr 2025 steht die bisher größte Hallentournee der Band an, ergänzt durch Auftritte auf den Hauptbühnen beider Festivals. Ebenfalls neu dabei sind Bilk, ein britisches Trio, das Indie-Rock mit Rap-Elementen verbindet und sich seit 2018 schnell einen Namen gemacht hat. Beim Southside tritt darüber hinaus die österreichische Band Freude auf, die Alternative Rock mit poetischen Texten verbindet.

Im Rahmen einer Kooperation mit der Initiative Music Saves Ukraine wird die ukrainische Indie-Rock-Band Love’n’Joy auf beiden Festivals auftreten. Die Gruppe gehört zu den erfolgreichsten Vertretern ihres Genres in der Ukraine und ist zunehmend international aktiv. Ihr Auftritt soll auf die anhaltende kriegerische Lage in der Ukraine und die dortige Kulturszene aufmerksam machen. Weitere Informationen sowie Spendenmöglichkeiten finden sich im Blog und Podcast von FKP Scorpio.

Ein weiterer Programmpunkt beim Hurricane Festival ist ein Auftritt der Beatles-Coverband The Analogues. Dieser findet im Rahmen einer Partnerschaft mit der Organisation War Child statt, die ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Die Band reist mit dem Fahrrad aus Amsterdam in die Ukraine und sammelt auf dem Weg Spenden für Kinder in bewaffneten Konfliktregionen. Das Konzert auf dem Hurricane Festival ist diesen Kindern gewidmet, die durch War Child unterstützt werden – sowohl in Krisengebieten als auch in Deutschland.

Tickets sind ab 259,- Euro (Hurricane) bzw. 279,- Euro (Southside) erhältlich unter hurricane.de, southside.de sowie eventim.de.