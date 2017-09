Ihr könnt jetzt Mikros aus Nirvanas „IN UTERO“-Sessions ersteigern

Am 21. September 2017 ist IN UTERO 24 Jahre alt geworden. Das Album, das das letzte von Nirvana werden sollte, nahm die Band im Februar 1993 mit Steve Albini in den Pachyderm Studios in Minnesota auf. Zum Jahrestag hat der Produzent nun seinen Keller aufgeräumt und kostbares Memorabilia zutage gefördert, das er erst vor vier Jahren zur Seite legte: Albini versteigert drei Mikrofone, die bei den Aufnahmen zu IN UTERO genutzt wurden.

In einem Video zu seiner Auktion sagt Albini: „These microphones were brought with me and used on the Nirvana ‘In Utero’ record and they were immortalised in a photograph that appeared in a (20th) anniversary reissue of the album. Since that photograph came out, these microphones have become historical artefacts. As soon as I was aware that these things have become important and significant and valuable, I had to take them out of circulation in the studio.”

Die Mikrofone wurden demnach 20 Jahre lang von etlichen weiteren Bands genutzt, bis Albini nach Veröffentlichung der Neuauflage von IN UTERO 2013 bemerkte, was für Schätze er da hat. Der Produzent kontaktierte daraufhin die hinterbliebenen Ex-Nirvana-Mitglieder Dave Grohl und Krist Novoselic und fragte, ob sie ein Archiv für solche Erinnerungsstücke hätten. „Du solltest die Mikrofone verkaufen!“, antworteten beide, und so ist es nun gekommen.

Die Auktion ist zweigeteilt: Interessenten mit dem nötigen Kleingeld können auf ein Paar „Lomo 19A9 tube condensers“ (Stand am 22.09.: 4450 US-Dollar plus Versandkosten) sowie auf ein „Electro-Voice PL20“ (Stand am 22.09.: 5900 US-Dollar plus Versandkosten) bieten. Reverb weiß genauer, wofür die Mikrofone eingesetzt wurden: „The 19A9s were were used as overheads on Dave Grohl’s drum kit, while the PL20 and one of the 19A9s were used to record Kurt Cobain’s vocals’.“

Hier könnt Ihr auf die Stücke bieten, die Auktion endet am 30. September 2017.