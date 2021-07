Impf-Debatte: Live-Branche fordert Impfpflicht auf Konzerten

Deutschlands Impfquote steigt stetig an. Laut dem RKI haben bereits 61 Prozent aller Deutschen eine Impfdosis erhalten. Über 49 Prozent verfügen sogar schon über den vollständigen Impfschutz. Angesichts der aktuell wieder ansteigenden Corona-Zahlen spitzt sich nun auch die Diskussion über Lockerungen für bereits Geimpfte zu.

Jens Michow, geschäftsführender Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft sieht in einer Bevorteilung von Geimpften vor allem eine große Chance für die Eventbranche.

Einziger Weg aus der Krise

Gegenüber „Bild“ sprach Michow sich klar für eine Impfpflicht auf Konzerten und anderen Veranstaltungen aus. Sobald jede*r Deutsche ein Impfangebot erhalten hat, müsse es möglich sein, so Michow, „eben für diejenigen, die den Schutz haben, auch Veranstaltungen durchzuführen und zwar ohne Restriktionen.“ Dabei bezog er sich vor allem auf die finanzielle Perspektive für Veranstalter*innen.

Ich betone immer wieder gerne, dass Veranstaltungen mit Abstandsregelungen für uns keine Veranstaltung sind, weil sie nicht wirtschaftlich sind und professionelle Veranstalter müssen auch Geld verdienen können und mit 100 Prozent Kosten und 25 Prozent Einnahmen lässt sich nur mal kein Geld verdienen.

Eine Impfpflicht für Veranstaltungen könnte für die Branche ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität bedeuten. Events könnten so in Zukunft wieder ohne komplexe und unwirtschaftliche Hygienevorschriften stattfinden. Ein ähnliches Konzept hatte Englands Premierminister Boris Johnson jüngst auch angekündigt.

Für Michow sei dies der einzige Weg aus der Krise für die Branche. Er betonte auch, wie erst die aktuelle Lage ist und stellte klar: „Die Branche ist sowas von am Ende, da helfen auch die vielen staatlichen Mittel nicht mehr.“

Kritik an Sängerin Nena

In einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ äußerte sich Michow am Montag auch zu einem Vorfall mit der Sängerin Nena. Diese hatte kürzlich bei einem Konzert ihr Publikum dazu ermutigt, aktiv gegen Hygienevorschriften zu verstoßen. Die Aktion ist in Michows Augen „völlig daneben“ und würde der gesamten Branche schaden. „Ich hoffe, dass das nicht noch weitere Künstler kopieren“, so Michow, „dann darf sich keiner wundern, dass es noch länger dauern wird, bis wieder etwas gehen wird.“