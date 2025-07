Zwang Scientology Isaac Hayes zum „South Park“-Ausstieg?

Als Isaac Hayes 2006 mit „South Park“ Schluss machte, löste er damit heftige Reaktionen aus. Verstädnlich, denn die von ihm gesprochene Figur des Jerome „Chefkoch“ McElroy gehörte buchstäblich zu den stärksten Stimmen im Kosmos der garstigen Zeichentrickserie.

Hayes begründete sein Ausscheiden auch mit der Episode „Trapped In The Closet“ (Schrankgeflüster), die wegen ihrer heftigen Kritik an Scientology Schlagzeilen machte. Unter anderem wurden dabei Scientologen wie Tom Cruise und John Travolta angegangen. Auch Hayes war Scientologe.

In seiner Erklärung zu seinem Abgang bei „South Park“ hieß es damals unter anderem: „Es gibt einen Platz in dieser Welt für Satire, aber es gibt auch einen Punkt, an dem Satire aufhört und Intoleranz und Fanatismus gegenüber den religiösen Überzeugungen anderer beginnen.“

Isaac Hayes: Schlaganfall und Scientology

Was damals niemand wusste: Der Musiker hatte nur noch wenige Jahre zu leben – und wurde wohl von Scientology zu diesem Schritt gezwungen. Das behauptet nun sein Sohn, Isaac Hayes III.

In einem Interview mit „Cracked“ erklärte dieser, dass Hayes sich damals von einem Schlaganfall erholte und „buchstäblich wieder sprechen lernen“ musste und auch kaum mehr entscheidungsfähig war. Alle Menschen um ihn herum seinen Teil der Sekte gewesen. „Die Entscheidungen über seine Teilnahme an der Sendung und seinen Ausstieg wurden von diesen Leuten getroffen, nicht von ihm. Er hätte die Serie niemals freiwillig aufgegeben.“

In einem ergänzenden Beitrag bei X bekräftigte Hayes III: „Er wurde durch Krankheit und durch Menschen, denen sein Wohl nicht am Herzen lag, hinausgedrängt. Dies ist für alle, die den Chefkoch geliebt haben. Dies ist für alle, die die Arbeit meines Vaters bewundert haben. Dies ist die Wahrheit darüber, was wirklich geschehen ist.“

Die „South Park“-Schöpfer Matt Stone und Trey Parker reagierten noch Jahre später verwundert über die Begründung des Ausstiegs von Isaac Hayes. Sie hätten keine Einwände von ihm bei den zahlreichen Angriffen auf andere Religionen in der Serie bemerkt. Erst als es direkt um Scientology ging, reagierte der Sänger.

Laut Stone habe man gespürt, dass „etwas faul“ gewesen sei und Scientology Druck auf ihren Serien-Star ausgeübt habe. Auch deswegen ließ man ihn selbst in der berüchtigten „Trapped In The Closet“-Episode vorsichtshalber außen vor. Auch wil man überzeugt war, dass „etwas Entsetzliches vorgefallen“ sei, entscheid man sich mit der Folge „The Return Of The Chef“ zum Auftakt der 10. Season die angenommene Gehirnwäsche durch Scientology bewusst anzudeuten.