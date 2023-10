It’s spooky season: 8 Filme, die in Halloween-Stimmung bringen

Von „Smile“ bis „The Nun 2“: Mit dieser Horror-Filmauswahl garantieren wir Gänsehaut.

Süßes, sonst gibts Saures! Welche Zeit im Jahr ist passender für gruselige Filme und Geister-Geschichten als Halloween?! Damit ihr bestens vorbereitet seid, haben wir für euch acht schaurig-schöne Filme rausgesucht. Also schnappt euch eine Decke und Kissen, hinter denen ihr euch verstecken könnt und los gehts!

Candyman (2021)

Der 2021 erschienenen Horror-Thriller „Candyman“ beruht ebenso wie der gleichnamige Film aus 1992 auf einer Geschichte von Autor Clive Barker. Wer dreimal „Candyman“ in einen Spiegel sagt, beschwört ihn herauf. Fans von Gruselgeschichten und Flüchen werden hieran wahre Freude finden.

Gruselfaktor: 4/10

A Quiet Place (2018)

Die Ruhe vor einem Jumpscare kennen wohl alle Horror-Film-Fans, aber in „A Quiet Place“ herrscht, wie der Name schon sagt, geradezu nur beklemmende Ruhe. Für Familie Abbot ist die Stille überlebenswichtig, weil sie in ständiger Gegenwart von geräuschempfindlichen Wesen leben, die mit allem Lärmenden kurzen Prozess machen.

Gruselfaktor: 6/10

The Conference (2023)

Was ein Teambuilding-Event werden sollte, gerät schnell außer Kontrolle und das nicht durch die aufkommenden Korruptionsvorwürfe. Ein nächtlicher, maskierter Besucher kommt und tötet einen nach dem anderen und es stellt sich die Frage: Wem kann man überhaupt noch trauen?

Gruselfaktor: 3/10

Talk To Me (2023)

Eine Gruppe von Freund:innen entdeckt, wie man mit einer Hand Geister beschwören kann und es entsteht eine regelrechte Sucht nach dem neuen Nervenkitzel. Wie aber jedes Spiel hat es Regeln und werden diese missachtet, gibt es (vielleicht) kein Zurück mehr.

Gruselfaktor: 8/10

Totally Killer (2023)

Zurück in die Zukunft trifft auf Comedy-Horror: Auf der Flucht vor dem berüchtigten „Sweet Sixteen Killer“ katapultiert sich ein junges Mädchen aus Versehen ins Jahr 1987 zurück – das Jahr, in dem der erste Mord geschah. Jetzt hat sie die Chance, die Mord-Serie zu beenden, bevor sie überhaupt angefangen hat.

Gruselfaktor: 3/10

Hereditary (2018)

Als die Matriarchin der Graham-Familie stirbt, beginnen ihre Hinterbliebenen kryptische und zunehmend erschreckende Dinge über ihre Vorfahr:innen zu erfahren und sie versuchen verzweifelt, dem düsteren Erbe, ihrem eigenen Schicksal zu entkommen.

Gruselfaktor: 9/10

The Nun 2 (2023)

Eine Empfehlung für alle, die an Halloween mehr als einen Filmabend zu Hause haben wollen: Mit „The Nun 2“ läuft gerade der neueste Film des „Conjuring“-Universums noch je nach Ort bis zum 31. Oktober oder 01. November in den Kinos. Wer die Fortsetzung der Geschichte rund um die dämonische Nonne Valak lieber doch in den eigenen vier Wänden sehen will, muss auch nicht lange warten – ab dem 06. November ist der Film online verfügbar.

Gruselfaktor: 7/10

SMILE: Siehst du es auch? (2022)

Wie viel Gänsehaut ein Lächeln auslösen kann, zeigt „SMILE“. Nach einem traumatischen Vorfall mit einer Patientin wird eine Psychologin nicht nur vom Lächeln, sondern auch vom Tod verfolgt und sieht sich nach und nach von einer neuen Realität eingenommen.

Gruselfaktor: 6/10