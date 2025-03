James Blake fordert: Das Coldplay-Bashing muss aufhören!

James Blake hat sich kürzlich öffentlich für Coldplay ausgesprochen und die anhaltende Kritik an der Band als unangebracht bezeichnet. In einem Gespräch im BBC Sounds Podcast „Sidetracked with Annie and Nick“ äußerte sich der britische Musiker und Produzent darüber, wie frustiert er wegen des anhaltenden Coldplay-Bashings sei. Er betonte, dass es nicht mehr „cool“ sei, die Band ohne Grund zu kritisieren.

„Das Coldplay-Bashing muss aufhören. Das ist nicht mehr cool! Es ist nicht mehr cool, einfach zu sagen ,Coldplay ist nicht cool‘. Verpiss dich einfach. Es gibt so viele tolle Coldplay-Songs. Und Chris Martin ist eindeutig ein melodisches Genie.“

Er fuhr fort: „[Wenn] du den Sound ihrer letzten paar Platten nicht magst, OK…? Wenn du sie in Glastonbury gesehen hast, hast du dann viele der Songs gemocht? Wahrscheinlich.“ Weiter sagte Blake: „Vielleicht hat die Band ihre Kleidung geändert? Dürfen wir unsere Kleidung nicht ändern? Dürfen wir nicht verdammt noch mal Songs in einem anderen Genre schreiben? Wen kümmert das schon, Mann? Das macht mich wirklich wütend!“

Coldplay haben geschafft, wovon andere träumen

Trotz der gelegentlichen Kritik bleibt der Einfluss von Coldplay in der Musikindustrie ungebrochen. Ihre „Music of the Spheres World Tour“ bricht weiterhin Rekorde und zieht Millionen von Fans weltweit an. Die Tour, die im März 2022 begann und noch bis September 2025 andauern soll, umfasst insgesamt 225 Shows auf allen Kontinenten. Besonders bemerkenswert ist der ökologische Ansatz der Band: Coldplay hat sich verpflichtet, die CO₂-Emissionen ihrer Tournee im Vergleich zur vorherigen Tour um 50 Prozent zu reduzieren. Dazu gehören Maßnahmen wie die Nutzung von 100 Prozent erneuerbarer Energie für ihre Auftritte und das Pflanzen von sieben Millionen Bäumen – ein Baum für jedes verkaufte Ticket. ​

Chris Martin, Sänger von Coldplay, hat in Interviews betont, dass die Band gelernt habe, mit Kritik umzugehen und sich auf ihre Musik zu konzentrieren. In einem Interview mit Rolling Stone gab Martin zu, dass Coldplay „ein sehr, sehr einfaches, sicheres Ziel“ für Kritiker sei, betonte jedoch die Wichtigkeit, authentisch zu bleiben und sich nicht von negativen Stimmen beeinflussen zu lassen. ​

James Blake, der selbst für seine experimentelle Herangehensweise an Musik bekannt ist, veröffentlichte im September 2023 sein sechstes Studioalbum PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN. Mit diesem Album kehrte er zu seinen elektronischen Wurzeln zurück und erhielt dafür positive Kritiken. 2024 folgte BAD CAMEO, ein gemeinsames Album von Lil Yachty und James Blake.