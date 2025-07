Jane’s Addiction: Perry Farrell klagt auch gegen Bandmitglieder – wegen Mobbing & Belästigung

The Cure: Ihre 6 besten Alben im Ranking

Dave Navarro, Eric Avery und Stephen Perkins haben vor wenigen Tagen Klage gegen ihren Jane’s-Addiction-Frontmann Perry Farrell eingereicht. Im September 2024 kam es bei einer Show in Boston zu einer öffentlichen, handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Navarro und Farrell. In der Folge führte diese zur Absage der laufenden Reunion-Tour und zur Auflösung der Band. Jetzt reichte Perry Farrell Klage gegen seine Bandmitglieder ein.

Deswegen verklagt Farrell seine Kollegen

In einer 30-seitigen Klageschrift, die beim Superior Court des Los Angeles County eingereicht wurde, wirft Perry Farrell seinen drei ehemaligen Bandmitgliedern jahrelanges Mobbing und Belästigung vor. Dabei handelt es sich nicht um eine Gegenklage, sondern um ein neues und eigenständiges Verfahren. Außerdem behauptet er, mit der Entscheidung zur Absage der Tour überrumpelt worden zu sein. Laut eigenen Angaben habe er kein Mitspracherecht gehabt.

In der Stellungnahme von Farrells Anwalt heißt es dazu: „Ohne Vorwarnung oder Absprache und indem sie Perry zum Sündenbock machten, nahmen Dave Navarro und die anderen Bandmitglieder es auf sich, die verbleibenden Tourdaten abrupt abzusagen – und verletzten damit Verträge sowie alle beruflichen Verpflichtungen. Perry wurde überrumpelt, ihm wurde weder ein Stimmrecht eingeräumt noch die Möglichkeit gegeben, sich für die Fortsetzung der Tour im Sinne der Fans einzusetzen.“

Perry Farrell war frustriert

In der Klage des Jane’s-Addiction-Sängers heißt es außerdem, dass Frustration der Auslöser für den Vorfall auf der Bühne in Boston gewesen sei. Seine Bandkollegen hätten ihre Instrumente so laut gespielt, dass er sich selbst nicht mehr habe hören können, ohne seine In-Ear-Monitore auf ein ungesundes Niveau aufzudrehen. Weshalb er deshalb direkt handgreiflich werden und auf Dave Navarro ohne Vorwarnung losgehen musste, bleibt dabei jedoch unklar.

Keine Comeback-Chancen für Jane’s Addiction

Der Vorfall sorgte nicht nur für die Absage der verbleibenden Shows der Tour, sondern verzögerte gleichzeitig die Produktion eines neuen Albums. Es wäre das erste Album mit der klassischen Besetzung seit 1990 gewesen. Im Mai sagte Dave Navarro gegenüber „Guitar Player“, dass das Leben der Band für immer zerstört sei. „Es gibt keine Chance, dass die Band jemals wieder zusammenspielen wird“, so Navarro.