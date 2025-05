Comeback von Jane’s Addiction? Dave Navarro sagt: „Keine Chance!“

Red Hot Chili Peppers covern „Smells Like Teen Spirit“

Dave Navarro macht kurzen Prozess: Eine Wiedervereinigung von Jane’s Addiction wird es nicht mehr geben. Die Reunion der Band fand 2024 sein abruptes und schmerzhaftes Ende – ausgelöst durch einen eskalierten Auftritt in Boston. Gitarrist Dave Navarro äußert sich nun offen über den Moment, der laut ihm „das Leben der Band für immer zerstörte“.

A Night to remember: Der 13. September in Boston

Im Interview mit „Guitar Player“ wurde der Red-Hot-Chili-Peppers-Gitarrist gefragt, welcher Auftritt in seiner Karriere ihm am wenigsten gefallen habe. Seine Antwort kam ohne Zögern: Der Gig 13. September 2024 in Boston.

Kein Wunder: Bei diesem Auftritt kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der Sänger Perry Farrell Navarro attackierte. Der Vorfall verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Kurz darauf sagte die Band den Rest der Tour ab. Offiziell hieß es, „anhaltendes Fehlverhalten und die psychischen Probleme unseres Sängers Perry Farrell“ seien der Grund für das abrupte Ende.

„Es kam zu einem Streit auf der Bühne – und all die harte Arbeit, die Hingabe, das Schreiben, die Stunden im Studio, das Aufbrechen von zu Hause, das Durchqueren des Landes und Europas, der Versuch, meine Krankheit zu überwinden – all das kam abrupt zum Stillstand und hat das Leben der Band für immer zerstört“, so Navarro. Eine weitere Reunion schließt er kategorisch aus: „Es gibt keine Chance, dass wir jemals wieder gemeinsam spielen.“

Eine Tour, die vielversprechend angefangen hatte

Dabei hatte das Comeback zunächst vielversprechend begonnen. Navarro schildert, wie erfüllend die Tour für ihn bis dahin gewesen war: „Es gab ein paar Shows bei unserer letzten Tour letztes Jahr in Europa, bei denen Eric Avery wieder am Bass war – das waren einige meiner absoluten Lieblingsgigs“, sagt er. „Keine Requisiten, nichts auf der Bühne. Kein Tanz, kein Pyro, keine Showeffekte. Nur wir vier und ein paar bunte Lichter.“

Trotz des Zerwürfnisses arbeitet Navarro weiterhin mit seinen Bandkollegen Stephen Perkins und Eric Avery zusammen – allerdings bislang ohne neue Musik zu veröffentlichen.