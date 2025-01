Jeff Baena: Todesursache von Aubrey Plazas Ehemann bekannt gegeben

Aubrey Plazas Management bittet „in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre“.

Jeff Baena wurde am Freitag, den 3. Januar 2025, tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Der Drehbuchautor, Regisseur und Ehemann von Schauspielerin Aubrey Plaza wurde 47 Jahre. Nun wurde die Todesursache öffentlich gemacht.

Was geschah

Am Morgen des 3. Januar wurde Baena leblos von seiner Assistentin in seinem Anwesen in der Nähe der Hollywood Hills entdeckt. Die Polizei konnte nur noch den Tod des US-Filmemachers feststellen. Was genau passiert war, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Nun hat „Deadline“ berichtet, dass Jeff Baena Suizid durch Erhängen beging.

Jeff Baenas Werk

Der Indie-Regisseur, geboren in Miami, machte seinen Abschluss an der NYU Film School in New York, bevor er für seine Karriere nach Los Angeles zog. Zu seinen Werken, die er nicht nur schrieb, sondern bei welchen er auch Regie führte, zählen „Joshy“ (2016), „Horse Girl“ (2020) und der 20222er Film „Spin Me Around“.

Ehe mit Aubrey Plaza

Am Set von seinem Werk „Life After Beth“ lernte er 2011 auch Aubrey Plaza kennen. Im Jahr 2021 heiratete das Paar in einer spontanen Aktion. Im Gespräch in der „The Ellen DeGeneres Show“ offenbarte Plaza, dass es sich um eine halbwegs ungeplante Hochzeit während des Corona-Lockdowns handelte. „Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern, es war verschwommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es legal ist“, so Plaza.

Aubrey Plazas Management ließ nach dem Tod Baenas offiziell vermelden: „Die Familie ist am Boden zerstört und bittet in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre.“