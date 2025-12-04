Jeffrey Epstein: Videotour über Privatinsel zeigt verstörende Details

Erstmals wurde eine Videotour von Jeffrey Epsteins Privatinsel veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen Schlafzimmer, Pool und einen mysteriösen Behandlungsraum mit Zahnarztstuhl.

Seitdem mehr über den Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bekannt wurde, stand vor allem seine Privatinsel, auf der sich Grausames abspielte, im Zentrum. Nun rückt diese erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Es wurden erste Bilder und sogar Videotouren des Anwesens veröffentlicht.

Das Congressional House Oversight Committee teilte nun Material, das die Insel, auf der Epstein einen Großteil seiner Taten beging, detailliert zeigt. Es handelt sich spezifisch um zwei Videotouren, die Teile des Anwesens zeigen.

Schlafzimmer, Pool-Bereich & mehr: Das ist zu sehen

Die Videotour führt die Zuschauer:innen rund um die Insel des früheren Financiers. Hierbei wird ein Blick in die privaten Räume Jeffrey Epsteins gewährt. Zum einen ist ein weiß und steril gehaltenes Schlafzimmer zu sehen, in dem ein Bett und ein Nachtisch platziert sind. Auf diesem steht eine Box Taschentücher. Auch Epsteins Badezimmer wird gezeigt, in diesem befinden sich mehrere Beautyprodukte.

Die Tour wird im Außenbereich des Anwesens fortgeführt. Man sieht einen großen Pool, daneben ist die Statue eines amerikanischen Ureinwohners zu sehen, der Pfeil und Bogen in der Hand hält.

Und dann wird ein Raum gezeigt, der mit einem für eine Zahnarztpraxis typischen Stuhl ausgestattet ist. An der Wand hängen Masken in Form des Gesichts eines alten Mannes.

„Ein verstörender Blick in die Welt des Jeffrey Epstein“

Der US-Kongressabgeordnete Robert Garcia nannte das gezeigte Material „einen verstörenden Blick in die Welt des Jeffrey Epstein“. Des Weiteren sagte er, „die veröffentlichten Bilder garantierten Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit bezüglich der Ermittlungen im Fall Epstein“. Er ergänzte, „er werde niemals aufhören zu kämpfen, bis auch die letzten Überlebenden Gerechtigkeit erfahren“.

Jeffrey Epstein wurde im Jahr 2019 wegen Sexualverbrechen und Menschenhandel angeklagt und beging kurz darauf im Gefängnis Suizid.