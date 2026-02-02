Justizministerium veröffentlicht Epstein-Akten mit Jay-Z und Pusha T

US-Justizministerium veröffentlicht 3 Millionen Epstein-Dokumente. Jay-Z, Pusha T und Weinstein in FBI-Hinweis genannt – was steckt dahinter?

Am Freitag, 30. Januar 2025, hat das US-Justizministerium weitere Dokumente der Epstein-Akten veröffentlicht. Der Umfang ist enorm: Insgesamt sind nun drei Millionen Dokumente einsehbar, darunter 2.000 Videos und 180.000 Bilder. Auch diesmal finden sich wieder prominente Namen in den Unterlagen.

Zwei große Rap-Namen und ein ehemaliger Hollywood-Mogul

Zu den neuesten und bekanntesten Namen in der Veröffentlichung gehören unter anderem die beiden US-Rapper Jay-Z und Pusha T sowie der ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein. Dabei ist zu beachten, dass die Erwähnung der drei weder aus den persönlichen Aufzeichnungen von Jeffrey Epstein noch aus von den Strafverfolgungsbehörden bestätigten Berichten stammt. Die Namen stammen aus einem Hinweis, den das FBI im Zuge der Ermittlungen im Epstein-Fall erhalten hat. Dies bedeutet weder, dass gegen die Personen ermittelt wird, noch dass eine Schuld an erhobenen Anschuldigungen besteht.

Das US-Justizministerium erklärte, dass aufgrund der weitreichenden Bestimmungen des „Epstein Files Transparency Act“ alle dem FBI von der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem Fall übermittelten Informationen zur Veröffentlichung vorgesehen sind. Sämtliche Anschuldigungen gegen aufgeführte Namen könnten also falsch sein.

Dennoch werfen die Berichte bei genauerem Hinsehen Fragen zu den drei bekannten Namen auf.

Opferbericht wirft Fragen auf

Obwohl an den Anschuldigungen nichts dran sein könnte, schildert ein anonymer Opferbericht schaurige Szenarien, in denen sich sowohl der in Ungnade gefallene Hollywood-Mogul als auch die beiden Musiker wiederfinden. Das nicht namentlich bekannte Opfer gab an, über Jahre unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden zu sein. In diesem Zusammenhang wurde der Rapper Pusha T als Beteiligter genannt. Zudem sei das Opfer laut Bericht einmal in einem Zimmer aufgewacht, in dem sich auch Jay-Z und Harvey Weinstein befanden. Da das Opfer in beiden Fällen unter Drogen gesetzt worden sei, sei die Erinnerung getrübt.

Über die harten Anschuldigungen berichtete „Variety“. Auf eine Anfrage des Mediums, diese zu kommentieren, antworteten die beiden Rapper nicht. Ob sie sich dazu äußern werden, bleibt abzuwarten.