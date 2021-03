Foto: AFP via Getty Images, ANTHONY WALLACE. All rights reserved.

Die K-Pop-Sängerin Chungha hat jetzt ihren ersten komplett spanisch-sprachigen Song herausgebracht. „Demente“ heißt die Single, die zwar auch auf ihrem am 15. Februar erschienenen Album QUERENCIA zu finden ist, aber dort noch auf Koreanisch. Bei der neuen Version holte sie sich erneut Unterstützung von Rapper Guaynaa.

Ein Musikvideo zur spanischen Variante von „Demente“ gibt es nun ebenfalls zu sehen.

Schaut Euch hier den neuen Clip an:



Chungha präsentiert auf ihrem Debütalbum eine große musikalische Bandbreite. Die 25-Jährige wechselt mal von Pop zu EDM, von Afrobeat zu House bis hin zu verschiedensten Latin-Anleihen. Eigentlich sollte ihre Platte schon vor Frühjahr 2021 herauskommen, doch dann wurde die Musikerin positiv auf COVID-19 getestet und weitere Promo-Planungen mussten verschoben werden.

Auf QUERENCIA geht es teils auch um Corona, wie sie der Presse laut „The Korea Bizwire“ erzählte: „[Wir sind] in einer Zeit, in der wir in einem Gefängnis ohne Gitterstäbe leben und jeder wegen der Pandemie traurig ist. Ich wäre dankbar, wenn meine Musik die Menschen wenigstens für drei Minuten an die guten alten Dinge oder an lustige Sachen erinnern könnte. Ich hoffe, sie hilft, das beklemmende Gefühl zu lindern, das wir jetzt durchmachen.“ In der Zeit ihrer Isolation fiel der südkoreanischen Künstlerin außerdem auf, für wie viele Dinge sie dankbar sein könnte.

Über die K-Pop-Sängerin Chungha

Die Solistin erschien bereits im Jahr 2016 mit ihrer Girlgroup I.O.I. auf der Bildfläche – dieses musikalische Projekt war jedoch von vornherein auf ein Jahr limitiert. Direkt im Anschluss widmete sich Chungha dann ganz und gar dem Aufbau ihrer Karriere als Solo-Musikerin.

2017 veröffentlichte sie ihre Single „Week“, gefolgt von ihrer ersten EP, HANDS ON ME. Seitdem hat sich Chungha zu einer vielversprechenden Solo-Künstlerin im K-Pop entwickelt. Hits wie beispielsweise „Why Don’t You Know“, „Roller Coaster“ und „Snapping“ kann sie auch schon zur Genüge vorweisen.