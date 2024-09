Kamala Harris feierte Auftritt in TV-Duell mit Taylor-Swift-Song

Nur Minuten nach dem TV-Duell von Kamala Harris und Donald Trump verkündete Taylor Swift ihre Unterstützung für Harris.

Wusste Kamala Harris schon mehr, oder war es nur einfach sehr gutes Timing, mit Musik von Taylor Swift das TV-Duell hinter sich zu lassen?

Am Dienstagabend (10. September) standen sich Kamala Harris und Donald Trump erstmals als Kandidaten fürs Rennen ins Weiße Haus gegenüber. Eine Aufgabe, die Harris nach ersten Umfragen mit großer Souveränität gelöst hat.

Ein wenig in Schatten gestellt wurde die 90-minütige Redeschlacht allerdings nach der Übertragung, als Taylor Swift via Instagram ihre Unterstützung für die derzeitige Vizepräsidentin der USA zu erkennen gab. In einem originellen wie behutsam formulierten Statement setzte sich die Sängerin für Ruhe und gegen Chaos ein, wobei sie zugleich subtil gegen den KI-Terror der Republikaner stichelte und deren plumpe Wahlkampf-Slogans karikierte.

Lawrence O’Donnell, einflussreicher Polit-Kommentator und Produzent der legendären TV-Serie „The West Wing“, war begeistert von Swifts Gedanken zur US-Wahl. Auf Twitter schrieb er: „Dies ist die bedeutendste prominente Unterstützung für eine Politikerin, die ich je gesehen habe. Das Timing ist absolut exquisit, die Formulierung ist makellos. Für jemanden, der für so etwas wie politischen Rückhalt absolut nicht bekannt ist, war dies perfekt und überzeugend.“

Kamala Harris weiß Taylor Swift hinter sich

Aber noch einmal zurück zur TV-Schlacht zwischen Harris und Trump, denn auch hier war Taylor Swift präsent. Allerdings abseits der Kameras, als die 59-Jährige die Bühne bei der After Party verließ (überzeugt von der eigenen Leistung). Zu hören war da Swifts Song „The Man“, wie ein Twitter-User mit einem Video nachwies.

Das Lied schrieb die Sängerin einst als Abrechnung mit der Musikbranche. Es ist aber auch als Kampfansage zu verstehen, die mangelnde Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau aufzuheben.