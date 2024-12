Taylor Swift auf Platz 1 der „bemerkenswertesten Zitate 2024“

Die Sängerin und „kinderlose Katzenlady“ eroberte dieses Jahr nicht nur die Charts und Streams. Außerdem mit dabei: Donald Trump.

Bei einer Liste der bemerkenswertesten Zitate des Jahres 2024 von der Yale University schaffte es Taylor Swift an die Spitze. Diese Rangordnung listet dabei nicht nur Zitate von Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche auf. Auch viele Politiker:innen mischen mit.

Swift führt die Rangordnung an

Die „Fortnight“-Sängerin erreichte den ersten Platz mithilfe einer Bildunterschrift vom 11. September auf Instagram. Hier bezeichnete sie sich selbst als „Taylor Swift, Kinderlose Katzenlady“. Diesen Beitrag nutzte sie damals, um die Demokratin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin zu unterstützen. Mit „Kinderlose Katzenlady“ bezog sich die Sängerin auf einen drei Jahre alten Kommentar des designierten US-Vizepräsidenten J.D. Vance. Der 40-jährige Politiker bezeichnete die Demokraten damals als „einen Haufen kinderloser Katzenfrauen, die mit ihrem eigenen Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unglücklich sind und deshalb auch den Rest des Landes unglücklich machen wollen“.

Keine Zitaten-Liste ohne Donald Trump

Auf Platz zwei folgt eine Aussage des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden. Dieser sagte am 1. Dezember in einer Ankündigung: „Heute habe ich eine Begnadigung für meinen Sohn Hunter unterschrieben.“ Hintergrund: Hunter Biden wurde wegen Steuer- und Waffenverbrechen angeklagt. Für Letzteres wurde er dann auch im Juni verurteilt. Sein Sohn bekannte sich auch im September bezüglich der Steuerhinterziehung als schuldig. Der ermittelnde Bundesstaatsanwalt wurde übrigens von Trump ernannt, weshalb es hier unterschiedliche Spekulationen zu Trumps politischer Motivation gegeben habe. Zuvor hatte Joe Biden mehrmals betont, dass Familienbande keinen Grund für Straferlass, geschweige denn Begnadigungen bilden dürfen.

Apropos Donald Trump: Dieser schaffte es gleich nach Biden auf die Rangfolge. Während seiner Debatte gegen Harris äußerte dieser am 10. September: „In Springfield fressen sie die Hunde, die Leute, die hierher gekommen sind. Sie fressen die Katzen.“ Laut der „Associated Press“ wiederholte er somit eine bereits entlarvte Verschwörung gegenüber haitianischen Einwanderern in Ohio. Übrigens taucht der 45. Präsident der Vereinigten Staaten noch einmal in der Liste auf. So erscheint er mit: „Kämpft! Kämpft! Kämpft!“, was er nach einem Attentat in Pennsylvania am 13. Juli ausrief, auch auf der Nummer fünf.

Diese Aussprüche spiegeln „den Geist unserer Zeit“ wider

Weitere bemerkenswerte Zitate sind unter anderem „Ich habe mich mit Schulschützen angefreundet“ von Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota (Platz 4) und „Ja, sie können das Wetter kontrollieren“ von Marjorie Taylor Greene, eine US-Abgeordnete (Platz 6). Sowie: „Das Gericht kommt zu folgendem Schluss: Google ist ein Monopolist“ vom US-Bezirksrichter Amit Mehta (Platz 10).

Die Liste werde jährlich von einem stellvertretenden Direktor der juristischen Bibliothek von Yale, Fred Shapiro, zusammengestellt. Zudem sei sie eine Ergänzung zu dem Buch „The New Yale Book of Quotations“, bei dem Shapiro für die Herausgabe verantwortlich sei. Der amerikanische Rechtswissenschaftler sagte bezüglich seiner Rangordnung: „Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Zitaten auf dieser Liste nicht unbedingt um wortgewandte oder bewundernswerte Zitate handelt, sondern dass sie ausgewählt wurden, weil sie berühmt oder wichtig sind oder den Geist unserer Zeit besonders gut widerspiegeln.“ So laut „Associated Press“.