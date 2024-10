Kanye West wollte angeblich Sex mit seiner Schwiegermutter

Laut Klage der Wunsch von West: Seine Ehefrau, Bianca Censori, sollte dabei zuschauen.

Die ehemalige Assistentin von Kanye West, hat erst kürzlich ihre Klage vom Juni 2024 rund um sexuelle Belästigung und schlechte Arbeitsbedingungen um den Punkt des Missbrauchs erweitert. Im Rahmen der von ihr neu öffentlich gemachten Anschuldigungen geht auch die Klageschrift durch die Medien. Was aus diesen auch hervorgeht, ist die Behauptung, Ye hätte Sex mit seiner Schwiegermutter Alexandra Censori haben wollen. Seine Gattin, Bianca Censori, wollte er zuschauen lassen.

Wests Kink: Sex mit den Müttern seiner Love Interests

Lauren Pisciotta arbeitete von 2021 bis 2022 für den 47-jährigen US-Rapper. Sie wirft ihm nun vor, sie in dem Zeitraum unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Zudem habe er sie häufig sexuell bedrängt, ihren Lohn nicht gezahlt, ein feindliches Arbeitsumfeld geboten und sie unter falschen Behauptungen entlassen. Ihre Klageschrift, die Anfang Oktober ausgedehnt wurde, umfasst 88 Seiten. Darin auch zu lesen: West habe den „Kink“, dass er sich Geschlechtsverkehr mit den Müttern seiner Love Interests wünschen würde.

Woher sie das wissen würde? Ye hätte ihr angeblich am 28. September 2022 Screenshots von Handy-Nachrichten geschickt, in denen es um eben dieses Thema mit seiner Ehefrau Bianca Censori ging. Darin zu lesen: „Ich will deine Mum f*cken. Bevor sie abreist.“ In einer weiteren Message soll er sie ums Zusehen gebeten haben. Die 29-jährige Australierin hätte aber wohl abgelehnt mit den Worten „Sie ist verheiratet.“ Zu dem Zeitpunkt besuchte Alexandra Censori, die Mutter von Bianca, das Paar in Los Angeles.

Einen weiteren Sex-mit-Mutter-Versuch startete er wohl in Bezug auf ein – wie in der Klage zu lesen ist – „A-List-Model“. Auch hier holte er Klägerin Pisciotta mit ins Boot. Dazu fragte er erst, ob das Model oder ein anderes „besser“ für ihn sei und hakte noch nach: „Wie soll ich ihr sagen, dass ich ihre Mutter unbedingt f*cken muss?“

Job-Deals als Vorwand für Sex

Laut Lauren Pisciotta nutzte Ye seine Job-Deals mit Firmen wie Adidas und Gap dafür, um Frauen in unterschiedlichsten Positionen (dann mit „obskuren Berufsbezeichnungen“) anzuheuern, ihnen US-Visen zu vermitteln und sie dann für Sex zu sich zu holen. Sie alle sollten angeblich Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben.

Scheidung von Censori und West?

US-Medien zufolge sollen sich Bianca Censori und Kanye West bereits mitten in der Scheidung befinden. Sie würden sich wohl nicht einmal mehr am selben Ort aufhalten – Censori sei Gerüchten zufolge bei der Familie in Australien und Ye in Japan.

Weder Kanye West noch Bianca oder auch Alexandra Censori haben sich zu den neu hervorgebrachten Vorwürfen geäußert.