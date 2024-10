Kanye West und Bianca Censori: Steht jetzt die Scheidung an?

Die beiden sollen Insidern zufolge bereits seit Wochen getrennte Wege gehen.

Unwetter auf Wolke 7? Gerüchten zufolge sind Kanye West und Bianca Censori auf dem besten Wege sich scheiden zu lassen. Das Paar soll nach zwei Jahren Ehe in eine holprige Phase geraten sein.

Ist die Beziehung schon längst vorbei?

So hätten West und Censori laut der „TMZ“ ihrem Umfeld mitgeteilt, dass sie sich vor ein paar Wochen getrennt hätten. Um die Zeit nach dem Auseinandergehen mit ihrer Familie verbringen zu können, sei die Architektin bereits nach Australien geflogen. Auch West wurde laut verschiedener Quellen mehrmals im Flieger nach Tokio gesichtet – ohne Partnerin Censori an seiner Seite. Dass der Rapper derzeit anscheinend häufiger ohne Gattin unterwegs ist, wurde nun Augenzeugenberichten zufolge schon häufiger beobachtet. Wohl ein auffälliges Verhalten für das zuvor so unzertrennliche Duo. Zuletzt wurden die beiden zusammen am 20. September gesehen, unterwegs bei einem Einkaufsbummel.

Hier sah das Paar noch glücklich aus:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Zwei schlossen im Dezember 2022 den Bund der Ehe. Und das, bevor die Welt überhaupt davon wusste, dass die beiden zusammen sind. Aber nach der Vermählung zeigte sich Censori beständig mit West bei öffentlichen Veranstaltungen und verbrachte auch Zeit mit dessen Kindern.

Was genau der mögliche Grund für die angebliche Trennung oder gar Scheidung sein könnte, ist noch nicht genau bekannt.

Kanye West war zuvor bereits acht Jahre mit der Medienberühmtheit Kim Kardashian verheiratet. Seine vier Kinder stammen aus dieser Ehe. Bisher äußerte sich der Rapper noch nicht zu den Ereignissen.