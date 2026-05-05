Kid Cudi feuert M.I.A. von der „Rebel Ragers Tour“

Grund: Ein Song-Intro, das die Crowd aufbrachte. Alle Statements im Überblick.

Kid Cudi hat M.I.A. von seiner laufenden „Rebel Ragers Tour“ ausgeschlossen. Vorausgegangen war ein kontroverser Auftritt der Musikerin am 2. Mai in Dallas, bei dem sie während eines Monologs vom Publikum ausgebuht wurde.

Was genau geschah

Während ihres Sets im Dos Equis Pavilion sorgte M.I.A. mit politischen Aussagen für Unmut in der Crowd. Unter anderem erklärte sie sinngemäß: „Ich wurde aus vielen Gründen gecancelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich dafür gecancelt werde, eine braune republikanische Wählerin zu sein.“ Zudem sagte die britisch-srilankische Künstlerin: „Ich kann ‘Illygirl’ [den Song] nicht spielen, obwohl einige von euch im Publikum genau das [illegal] sein könnten.“

Die Szene verbreitete sich rasch über soziale Medien und Plattformen wie Reddit und löste eine breite Debatte aus.

Hier einige Ausschnitte von dem Gig:

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Kid Cudi reagiert: „Ich werde niemanden auf meiner Tour dulden, der mein Publikum verärgert“

Am 4. Mai gab Kid Cudi via Instagram-Story bekannt, dass M.I.A. nicht länger Teil der Tour sei. Im Statement des US-Rappers heißt es übersetzt: „TOUR-UPDATE: M.I.A. ist nicht mehr Teil dieser Tour. Ich habe meinem Management vor Tourbeginn gesagt, dass ich nichts Beleidigendes bei meinen Shows haben will, weil ich bereits wusste, worum es geht, und mir wurde versichert, dass alles verstanden wurde. Nach den letzten Shows wurde ich mit Nachrichten von Fans überflutet, die über ihre Tiraden verärgert waren. Das ist für mich sehr enttäuschend, und ich werde niemanden auf meiner Tour dulden, der beleidigende Aussagen macht und meine Fanbase verärgert. Danke für euer Verständnis.“

M.I.A. kontert mit ausführlichem Statement

Nur wenige Stunden später reagierte M.I.A. auf der Plattform X mit einem ausführlichen Beitrag. Darin stellte sie klar: „Ich habe ‘Illygal’ für das MAYA-Album geschrieben, ein Song von 2010. Ich habe dieses Intro mit der Aussage begonnen, dass ich ‘Illygal’ bin, und gesagt, dass mein Team noch keine Visa bekommen hat. Dann habe ich einen Song gespielt, dessen Text sagt: ‘F** das Gesetz’, und daran glaube ich weiterhin – wenn ein Gesetz ungerecht ist, dann f*** es. Verdreht meine Worte nicht. Das ist das Werk Satans.“

Weiter schrieb sie: „Ich habe ‘Borders’ und ‘Illygal’ und ‘Paper Planes’ geschrieben, bevor ihr dachtet, dass Immigrantenrechte cool sind. Ich habe diese Kämpfe alleine geführt, ohne Millionen Fans hinter mir. Ich brauche diese Ära der moralischen Selbstdarstellung nicht, die plötzlich mein ganzes Leben auslöschen will.“

Zudem ergänzte sie: „Jesus war ein Immigrant und ein Rebell. Ich habe keine Entschuldigung für die Urteilenden, die Bösen und die Ignoranten, denn das sind Geister, die wir überwinden müssen. Jesus kehrt zurück, um die Welt gerecht zu führen, weil es Ungerechtigkeit gibt. Ich bin stolz auf diejenigen, die jeden Tag dafür kämpfen. Gott segne euch.“

Ihr Statement in Gänze:

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Frühere Kontroversen um M.I.A.

M.I.A. ist seit Jahren eine polarisierende Figur in der Popkultur. Während der Super-Bowl-Halbzeitshow zeigte sie 2012 vor einem Millionenpublikum den Mittelfinger, was eine Klage der National Football League nach sich zog. In den Jahren danach geriet sie zudem wegen Interviews und Social-Media-Posts in die Schlagzeilen, in denen sie unter anderem Zweifel an Impfstoffen äußerte und sich kritisch gegenüber etablierten wissenschaftlichen Meinungen positionierte.

Kid Cudi und die „Rebel Ragers Tour“

Die „Rebel Ragers Tour“ von Kid Cudi startete am 28. April in Phoenix und führt durch rund 30 Städte in Nordamerika. Mit dabei ist weiterhin Big Boi, während Acts wie A-Trak, Me N Ü und Dot Da Genius als wechselnde Support-Acts auftreten.

Aktuell sind keine Termine in Deutschland oder Europa angekündigt – die Tour ist bislang ausschließlich auf Nordamerika beschränkt.