Mittelfinger, Gitarrenphallus, Brustblitzer: 7 Super-Bowl-Skandale – Volkmanns Ranking

Der 60. Super Bowl wird der erste unter „Trump 2“ sein. Skandale, Aufreger, Schnappatmung inbegriffen. Doch das gab es schon immer. Eine kommentierte Liste von Linus Volkmann.

Nur damit es hier gleich steht: Der erste Super Bowl, der die zweite Trump-Regentschaft sah, fand bereits letztes Jahr statt. Aber die Amtseinführung des unangenehmen Weltenbrand-Connaisseurs fand 2025 nur zweieinhalb Wochen vor dem American Football Großereignis statt – und konnte daher noch nicht den Horror dieser zweiten Amtszeit spiegeln (oder sich dagegen positionieren). Das wird nun anders, wenn sich am 8. Februar, in der Nacht von Sonntag auf Montag, die Seattle Seahawks und die New England Patriots in Santa Clara, Kalifornien gegenüberstehen.

Okay, adressiere ich hier gleich mal den elephant in the room. American Football dürfte „da draußen“ nicht gerade als mein Markenkern gelten. Ich meine, Linus Volkmann, da denkt man doch eher an ein anorektisches Gespenst auf drei Monster Energy mit beigen Cordklamotten, das einem fahl und mit fragwürdiger Frisur etwas von einer Tocotronic-B-Seite erzählt.

Aber hey, ich bin eben vielsschichtig und „passe in keine Schublade“, wie es jede scheißöde Schubladen-Band immer von sich selbst behauptet. Die Sache mit American Football bei mir geht jedenfalls so: Als ich studiert habe (lasst die Bilder dazu in eurem Kopf einen Sepia-Ton annehmen, denkt euch Leute mit Hüten und Backenbärten, dazu spielt kratzige Musik von einem Grammophon), also als ich studierte, hatte ich einen Freund, der eine Webseite zum Thema „Trading“ in der NFL (National Football League) unterhielt. Das war damals unfassbar nerdig. Das Trading, also die Spielerwechsel zwischen den Mannschaften, folgt in den USA einem abenteuerlich kompliziertem System. Dieses komplett unverständliche Treiben übersetzte mein Freund in ebenso unverständliche Tabellen und Graphiken. Aus Interesse an ihm, versuchte ich es irgendwie zu verstehen, kam aber nicht wirklich hinter diese Wissenschaft – und entschied mich stattdesssen dafür, mir zumindest die (auch nicht gerade leichten) Regeln der Sportart draufzuschaffen. Hat funktioniert – und dieses Wissen habe ich mir bis heute erhalten. Defense, Offense, Fumble, Line Of Scrimmage … ask me anything.

Frühjahr 2026. Den Freund habe ich nicht mehr. Die letzte Interaktion war, dass er mir eine Nachricht schrieb, er würde meinen Hörspiel-Podcast („Ausnahme der Rose“) nicht mehr hören. Begründung: Wir würden darin gendern – und das wäre für ihn so, als würde man ihm in den Mund spucken. Da könne keiner verlangen, auch noch runterzuschlucken. Ich muss sagen, eigentlich ein starkes Bild, aber vor allem natürlich auch eine große Scheiße. Umso entschlossener schlachte ich daher für diese Kolumne nun meine überraschende American-Football-Kompetenz aus. Aber keine Sorge, wir sind hier immer noch in einem beliebten Musikmagazin, ich werde euch sicher nicht mit dem Sport selbst behelligen, sondern mit dem popkulturell aufgeladenen und selten harmonischen Drumherum, oder – besser gesagt – mit dem Zwischendrin.

Die 7 größten Aufreger der Super-Bowl-Halbzeitshows

07 Prince

Super Bowl #41 – 2007 in Miami, Florida

Sieger: Indianapolis Colts

Der legendäre Prince schenkte der Veranstaltung seinerzeit auch einmal Ärger ein. Es entbrannten Beschwerden darüber, dass während der Sänger während seiner Show mitunter als Silhouette auf einer Leinwand zu sehen war. Die Gitarre, die er trug, wirkte „phallisch“, wenn ihr versteht, knick, knack.

Was albern klingt, brüskierte aber viele Zuschauer:innen und veranlasste sie, sich bei der amerikanischen Medienbehörde FCC zu beschweren. Einen weiteren Aufreger stellte in jenem Jahr eine Snickers-Werbung dar, in der kurz auch zwei sich küssende Männer zu sehen waren.

06 New Kids On The Block

Super Bowl #25 – 1991 in Tampa Bay, Florida

Sieger: New York Giants

Die Halbzeitshow war nicht von Anfang an ein Hot Spot für internationale Top Acts. 1991 gilt als erstes Jahr, in dem die ganz große Starpower auf die Bühne Einzug hielt. Allerdings verpassten die meisten Zuschauer:innen die Performance der New Kids On The Block, da der Sender stattdessen eine Nachrichtensendung über den Golfkrieg ausstrahlte. Soviel ging dabei allerdings nicht verloren, denn die New Kids traten zusammen mit einem Kinderchor auf – schließlich handelte es sich um eine von Disney produzierte Show. Gemeinsam mit jenen spielten sie dann auch nicht ihre großen Hits (wie zum Beispiel „Hanging Tough“), sondern den Kitsch-Song „This One’s for the Children“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

05 Red Hot Chili Peppers

Super Bowl #48 – 2014 in East Rutherford, New Jersey

Sieger: Seattle Seahwaks

Die Red Hot Chili Peppers standen nach ihrer Halbzeit-Show (mit Bruno Mars) in der Kritik, da es sehr deutlich war, dass sie ihre Instrumente nicht live spielten. Bassist Flea räumte ein, dass sie aufgrund der Soundvorgaben der NFL für „Give It Away” lediglich ein Playback verwenden konnten. Sie wollten nun selbst auf diesen karaokigen Umstand aufmerksam machen und stöpselten ihre Instrumente absichtlich nicht ein, um zu demonstrieren, wie wenig „live“ die größte Live-Show der Welt agiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

04 Kendrick Lamar

Super Bowl #59 – 2025 in New Orleans, Louisiana

Sieger: Philadelphia Eagles

Sein Auftritt bei der Halbzeit-Show und vor allem die weltweite Aufmerksamkeit, die auf dem Event liegt, nutzte Kendrick Lamar, um das lang schwelende Rapper-Battle gegen Drake für sich zu entscheiden. Für das Finale seiner Performance wählte er die Songs „Euphoria“ und „Not Like Us“, die im Text beide seinen kanadischen Kontrahenten angreifen. Das Stück „Not Like Us“, so Drake in einer Klageschrift gegen Kendrick Lamars Plattenlabel Universal, würde insinuieren, Drake sei pädophil. Lamars Auftritt beim Super Bowl, der 135 Millionen Zuschauer:innen erreichte, hätte die damit verbundene Rufschädigung noch verschärft.

03 M.I.A.

Super Bowl #46 – 2012 in Indianapolis, Indiana

Sieger: Baltimore Ravens

Selbst das (amerikanische) Internet ist zu prüde für diesen „Skandal“. Wie viele Autor:innen und Webseiten sich dazu versteigen, dass M.I.A. bei ihrer Performance neben Madonna mit „einer obszönen Geste“ provoziert hätte. Bei mir müsst ihr allerdings nicht rätseln, was damit gemeint ist, ich schreibe es aus: Die Sängerin mit Wurzeln in Sri Lanka zeigte der Kamera den Mittelfinger, jetzt ist es raus! Man darf beim Schauen nicht blinzeln, sonst kann es sein, dass man diesen winzigen Moment verpasst. Einmal kurz Mittelfinger sehen/zeigen … was klingt wie eine eher harmonische Autofahrt zum Supermarkt drei Straßen weiter, bedeutete für M.I.A. damals eine Klage der NFL gegen sie auf fast 17 Millionen US-Dollar wegen Rufschädigung. Nach zwei Jahren einigte man sich außergerichtlich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

02 Janet Jackson x Justin Timberlake

Super Bowl #38 – 2004 in Houston, Texas

Sieger: New England Patriots

Natürlich darf ganz vorne nicht jener Skandal fehlen, der sogar einen eigenen Namen trägt: Nipplegate. Justin Timberlake performed seinen Song „Rock Your Body“ mit Janet Jackson. Als das Stück bei der Zeile „I’m gonna have you naked by the end of this song“ angelangt ist, reißt der Sänger seiner Duettpartnerin die Korsage herunter. Ein einstudierter Move, der Jackson darauf nur noch im BH zeigen soll. Doch es gab – und dieser Begriff ging wie schon Nipplegate später in die Annalen ein – eine „wardrobe malfunction“, eine Kleidungspanne, wie sich Justin später ausdrücken würde. Janet Jacksons Brust wurde ungeplant entblößt und gab damit auch ein spezielles Nippelpiercing in Sonnenform preis, das im Nachklapp des Skandals zu einem Trend-Accessoire werden würde. Das war allerdings der einzige positive Outcome für Jackson, im Gegensatz zu Timberlake beeinträchtigte der große Wellen schlagende Vorfall ihre Karriere massiv. Sie wurde abgestraft für das Besitzen einer Brust, die jemand anders (versehentlich oder gar willentlich) freilegte. Sexismus lässt sich kaum kompakter zeigen als in diesem Ereignis.

PS: Eine Randnotiz, die immer gern kolportiert wird, wenn es um „Nipplegate“ geht, ist übrigens, dass seit diesem Vorfall in Amerika derartige Live-Events mit einer Verzögerung von fünf Sekunden ausgestrahlt werden, um solchen Situationen die TV-Übertragung verwehren zu können.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

01 Bad Bunny

Super Bowl #60 – 2026 in Santa Clara Kalifornien

Im Finale: New England Patriots vs. Seattle Seahawks

Faustregel: Der nächste Skandal ist immer der größte. Was in diesem Jahr die Dauer-Empörung der Öffentlichkeit hochkochen lassen wird, steht zu Zeiten dieser Texterstellung noch in den Sternen. Fakt ist allerdings, dass es um den Star der diesjährigen Halbzeit-Show schon einiges an Wirbel gegeben hat. Mit Bad Bunny tritt ein lateinamerikanischer Act und einer der größten globalen Stars der Jetztzeit auf – immerhin zählen seine Songs über 40 Milliarden Streams auf Spotify.

Doch der Puerto Ricaner Bad Bunny ist einigen amerikanischen Patrioten zu weit draußen aus ihrer kulturellen Regenrinne. So kündigte die rechtsgerichtete, von dem ermordeten Charlie Kirk gegründete Organisation „Turning Point USA“ an, eine eigene All-American-Halftime-Show auf die Beine zu stellen und sie über Digital-Medien zu streamen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Line-Up zu diesem fragwürdigen Coup ist auch kurz vor der Veranstaltung nicht publik. Vermutlich wird es aber auf HipHop-Klänge verzichten, zumindest bezeichnete Charlie Kirk diese Musik als „degeneriert“ und plädierte für ihre Abschaffung. Diese Aussage halte ich persönlich für einen Skandal, ist aber in der heutigen Zeit wohl bloß noch eine Randnotiz…

Was bisher geschah? Hier alle Popkolumnentexte im Überblick.