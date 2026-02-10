Kid Rock wehrt sich gegen Lip-Sync-Vorwürfe bei Super-Bowl-Alternative

Kid Rock widerspricht Lip-Sync-Vorwürfen mit technischer Erklärung: DJ-Synchronisation und Rohschnitt-Probleme bei der rechtskonservativen Alternative.

In der Nacht auf Montag, den 09. Februar 2026, fand der 60. Super Bowl statt. Bad Bunny lieferte die diesjährige Halbzeitshow und wurde dafür im Netz gefeiert. Die MAGA-Bewegung rund um US-Präsident Donald Trump hatte mit dieser seit Ankündigung ein großes Problem und organisierte mit der „All-American Halftime Show“ eine rechtskonservative Alternative, bei der Kid Rock performte. Die öffentlichen Reaktionen fielen deutlich negativer aus. Kid Rock hat nun auch etwas dazu zu sagen.

Kritik an der Super-Bowl-Alternative

Die „All-American Halftime Show“ wurde von der rechtskonservativen Organisation „Turning Point USA“ organisiert, die vom verstorbenen Aktivisten Charlie Kirk gegründet wurde. Dabei traten die Country-Musiker:innen Lee Brice, Brantley Gilbert und Gabby Barrett auf. Als Hauptact stand zudem Kid Rock auf der Bühne. Bei einigen Trump-Anhänger:innen kam die Show wenig überraschend gut an – in der Kommentarspalte der Veranstaltung auf YouTube waren zahlreiche USA-Flaggen zu finden. Zugleich erntete die Show allerdings auch viel Kritik, unter anderem von Country-Stars wie Zach Bryan und Kacey Musgraves, die es bevorzugten, Bad Bunnys Show zu schauen und diese mit Lob zu überschütten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kritiker:innen stürzten sich vor allem auf den Auftritt von Kid Rock und machten diesem Lip-Sync-Vorwürfe während seiner Performance. Diese resultierten daraus, dass die Lippenbewegungen des Sängers enorm asynchron mit der zu hörenden Musik waren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kid Rock widerspricht Kritiker:innen

Der Trump-Unterstützer reagierte nun auf die Kritik bezüglich seines Auftritts und widersprach dieser deutlich. Am Dienstag, den 10. Februar 2026, gab er in der Sendung „Fox News The Ingraham Angle“ ein Interview. Er erklärte, dass die Probleme während der Show nichts mit Lip-Syncing zu tun gehabt hatten und er lediglich „nicht synchron“ mit seinem DJ war, der ihn mit Rap und Gesang während des Auftritts unterstützte. Außerdem ging er darauf ein, dass der Gig keine Live-Show gewesen sei und er beim Ansehen des „Rohschnitts“ die Synchro-Probleme erkannte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Mein DJ, der diesen Song tatsächlich mit mir rappt, war nicht begeistert. Ich springe wie ein tollwütiger Affe über die Bühne, rappe meinen Song, mache zwischendurch Pausen zum Atmen, und mein DJ füllt die anderen Teile aus – als ich den Rohschnitt gesehen habe, habe ich ihnen sogar gesagt: ‚Leute, ihr müsst an der Synchronisation arbeiten. Das passt nicht zusammen.’“ Er fügte hinzu: „Es handelte sich also nur um ein Synchronisierungsproblem, und ich weiß, dass sie versucht haben, es zu beheben. Es war sehr schwierig.“

Kid Rock kündigt an, mit „Fake News“ aufzuräumen

Der 55-Jährige kündigte außerdem an, mit den Gerüchten ein für alle Mal aufzuräumen. Hierzu würde er gemeinsam mit seinem DJ nach Nashville fliegen, um den Song erneut in seinem „eigenen Wohnzimmer“ zu performen, damit er diesen „morgen posten kann und den Leuten genau zeigt, wie das funktioniert.“

Hierzu fügte er hinzu: „Ich werde morgen allen Hatern antworten, und wir werden sie zum Schweigen bringen und wieder versuchen, über die Fake News zu berichten.“

Kid Rock verteidigte vorab Teilnahme an der „All-American Halftime Show“

Er gab an, für die Teile der USA an der Show teilzunehmen, die sich von der eigentlichen Super-Bowl-Halbzeitshow „unterhaltungsmäßig unterversorgt“ fühlten.

Er fügte hinzu: „Keiner von uns geht mit Hass im Herzen an diese Sache heran. Es ist einfach die Liebe zu unserer Basis und die Liebe zur Musik, zu unserem Land. Wir werden einfach für unsere Basis spielen. Menschen, die Amerika lieben, Football lieben, Jesus lieben … So einfach ist das. Und natürlich werden die Medien und die Hater versuchen, davon abzulenken.“