Bad Bunny beim Super Bowl: Trump schaute trotz scharfer Kritik zu

Trump nannte Bad Bunnys Super-Bowl-Show „widerlich“. Auf seiner Watch-Party lief sie trotzdem. Videos zeigen: Auch er schaute die Halbzeitshow.

In der Nacht auf Montag, den 09. Februar 2026, performte der Reggaeton-Künstler Bad Bunny beim 60. Super Bowl. Tage später ist die Halbzeitshow immer noch in aller Munde und das Internet voll mit positiven Reaktionen. Einigen passte der Auftritt allerdings gar nicht: Donald Trump und der dazugehörigen MAGA-Bewegung. Nun sorgt ein Detail der Watch-Party des US-Präsidenten jedoch für Aufsehen.

Bad Bunny anstatt Kid Rock

Auf die Ankündigung der Halbzeitshow von Bad Bunny reagierte die MAGA-Bewegung nicht nur mit viel Kritik. Die rechtskonservative Organisation „Turning Point USA“ des verstorbenen Aktivisten Charlie Kirk organisierte kurzerhand die „All-American Halftime Show“, welche eine Alternative zur Halbzeitshow der NFL darstellen sollte. Auf dieser performte Kid Rock als Hauptact und weitere Country-Künstler:innen. Die Show-Alternative kam bei der Öffentlichkeit lange nicht so gut an wie die von Bad Bunny. So wurde Kid Rock beispielsweise Lip-Syncing vorgeworfen.

Bekannterweise kommen Fans zum Super Bowl gerne zu sogenannten Watch-Partys zusammen, um die Veranstaltung gemeinsam zu schauen. In einem Golfclub in Florida veranstaltete auch US-Präsident Donald Trump eine solche Watch-Party mit Gleichgesinnten. Man könnte meinen, dass auf dieser die Halbzeitshow des Super Bowls im Kollektiv boykottiert wurde und sich alle gemeinsam die TPUSA-Show ansahen. Dem war aber nicht so: Auf verschiedenen Videos, welche auf X kursieren, war zu sehen, dass auf den Bildschirmen der Party Bad Bunny und nicht Kid Rock performte.

Das Ganze wirft im Nachhinein selbstverständlich Fragen auf, da der Präsident die Halbzeitshow des Latin-Künstlers scharf kritisierte. So schrieb er im Vorhinein via Truth Social: „Es macht keinen Sinn, ist eine Beleidigung für die Größe Amerikas und entspricht nicht unseren Maßstäben für Erfolg, Kreativität oder Exzellenz.“

Negativ-Reaktionen via Social Media ließen auch nicht lange auf sich warten. So wurden die Anwesenden der Party etwa als „Bande von Heuchlern“ bezeichnet. Ein anderer Nutzer schrieb: „Selbst sie wollten sich das andere nicht ansehen.“

Tänzerinnen sorgen für weitere Kritik

Donald Trump ging zudem in seiner Kritik auf die Tänzer:innen ein, welche während der Bad-Bunny-Show zu sehen waren, und verlor auch über diese kein positives Wort. Dazu sagte er: „Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt, und der Tanz ist widerlich, besonders für kleine Kinder, die in den USA und auf der ganzen Welt zuschauen.“ Auch zu dieser Aussage kommt nun eine weitere Kontroverse bezüglich seiner eigenen Watch-Party.

In weiteren Videos auf X ist zu sehen, dass im Mar-a-Lago-Resort in Florida, wo die Party stattfand, leicht bekleidete Frauen zur Unterhaltung tanzten. Auch hier ließen Reaktionen und Kritik nicht lange auf sich warten, so wurde dem Präsidenten und seiner Gefolgschaft eine Doppelmoral unterstellt.

Ein Account schrieb: „Trump beschwerte sich über den ‚widerwärtigen‘ Tanz während der Halbzeitshow von Bad Bunny beim Super Bowl. Allerdings jubelten Trumps Gäste kürzlich in Mar-a-Lago weiblichen Entertainerinnen zu, die für sie tanzten. Warum ist es nur in Trumps Club in Ordnung, wenn Frauen tanzen?“ Ein weiterer kommentierte: „Es ist nur dann ‚widerlich‘, wenn er die Kontrolle über den Raum verliert. Wenn es in seinem Club und nach seinen Regeln abläuft, ist es plötzlich Unterhaltung.“

Ein Statement zur Kritik an seiner Party gab es von Donald Trump bisher nicht.