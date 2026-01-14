Kiefer Sutherland verhaftet: Angriff auf Taxi-Fahrer

Kiefer Sutherland wurde in Los Angeles wegen des Gewaltdelikts festgenommen, wurde aber inzwischen gegen Kaution wieder freigelassen.

Kiefer Sutherland wurde am Montag, 12. Januar 2026, in Los Angeles verhaftet. Der Grund: ein Gewaltdelikt. Der Serien-Darsteller soll einen Taxifahrer körperlich und verbal attackiert haben. Was war passiert?

Der Tathergang und die Folgen

Wie „NBC News“ berichtet, gab die Polizei zum Tathergang das folgende Statement ab: „Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige, der später als Kiefer Sutherland identifiziert wurde, in ein Mitfahrgelegenheitsfahrzeug eingestiegen war, den Fahrer körperlich angegriffen und kriminelle Drohungen gegen ihn ausgesprochen hatte.“ Der Fahrer selbst habe angeblich keine ernsthaften Verletzungen davongetragen und musste nicht medizinisch behandelt werden.

Im Anschluss an die Tat – gegen 0.05 Uhr Ortszeit – wurde der 59-jährige Schauspieler gegen vier Uhr morgens inhaftiert. Einige Stunden später wurde er gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar wieder freigelassen.

Am 2. Februar 2026 muss er sich wegen nicht näher spezifizierter schwerer Straftaten vor Gericht verantworten. Die genauen Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch nicht bekannt. Der „24“-Darsteller selbst gab bisher kein Statement ab.

Schon vorher gab es Polizei-Verfahren

Der Mime hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Ärger mit der Polizei. Im Jahr 2007 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer in Los Angeles festgenommen und musste damals 48 Tage in Haft. Bereits 2004 war er wegen desselben Tatbestandes festgenommen worden. Zudem hatte Kiefer Sutherland 2009 mit einer Anklage wegen Körperverletzung in New York zu tun, als er einem Modedesigner eine Kopfnuss verpasst haben sollte. Hier konnte jedoch ohne Arrest eine Einigung erzielt werden.

Welches Strafmaß könnte Kiefer Sutherland erwarten?

Im Fall des Emmy-Preisträgers bleibt abzuwarten, als wie schwer seine Straftat eingestuft wird. Zwischen leichter und schwerer Körperverletzung unterscheidet das kalifornische Strafrecht deutlich. Bei leichter Körperverletzung liegt das Strafmaß laut Paragraph 240 des kalifornischen Strafgesetzbuches bei bis zu sechs Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 1.000 US-Dollar. Bei schwerer Körperverletzung kann das Strafmaß gemäß Paragraph 242 mit ein bis zehn Jahren Gefängnis deutlich höher ausfallen. Da der Schauspieler allerdings bereits vorbestraft ist, könnte das Strafmaß härter ausfallen.

___________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single