Klubtour 2017: Wir bringen DJ Hell, Drangsal, Bonaparte, MC Bomber, Audio88 & Yassin und Co. in Eure Stadt

Wir glauben, dass wir nicht zu viel versprochen haben. An dem Tag, als die Klubtour 2016 unter anderem mit Zugezogen Maskulin, Denyo, Prinz Pi, Pantha Du Prince und Roosevelt in unsere Geschichte einging, verabschiedeten wir uns frohen Mutes mit viel Dank und den Worten: „Wir hoffen, auch im kommenden Jahr wieder mit Euch auf Tour gehen zu können!“ Gesagt, getan: Die Klubtour geht 2017 tatsächlich in ihre zweite Runde. Sagt also nicht, wir hätten Euch nicht rechtzeitig gewarnt!

Die Klubtour, die wir gemeinsam mit Wodka Gorbatschow auf die Beine stellen, macht dieses Jahr in München, Hamburg, Berlin, Rostock und Köln Halt. Als Live-Acts konnten wir keine Geringeren als DJ Hell, Drangsal, Lea Porcelain, Bonaparte, Der Ringer, Audio88 & Yassin sowie viele weitere coole Typen gewinnen. Der Übersicht halber kriegt Ihr hier erstmal eine, richtig, Übersicht:

Klubtour 2017 mit Wodka Gorbatschow – die Termine:

8. September, München:

Wo? Rote Sonne

Rote Sonne Wer? DJ HELL

Wie viel? 12 EUR (nur Abendkasse)

30. September, Hamburg:

Wo? Mojo Club

Mojo Club Wer? BONAPARTE, FOTOS

Wie viel? 20 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

02. Oktober, Rostock:

Wo? Mau Club

Mau Club Wer? DRANGSAL, LEA PORCELAIN, DER RINGER

Wie viel? 18 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

6. Oktober, Berlin:

Wo? Bi Nuu

Bi Nuu Wer? AUDIO 88 & YASSIN, MÄDNESS & DÖLL SUPPORTED BY T9,

AFTERSHOWPARTY: CUT CANNIBALZ, TORKY TORK

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

20. Oktober, Köln:

Wo? Bogen 2

Bogen 2 Wer? MC BOMBER, VEEDEL KAZTRO,

AFTERSHOWPARTY: MIGHTY MONCH (187 STRASSENBANDE),

PHIL PHADER, DER SCHÖNE BRANKO

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

Bock? Dann besorgt Euch entweder fix die Karten, oder surft, was Ihr ja ohnehin sollt und macht, weiterhin regelmäßig bei musikexpress.de vorbei. Als gute Gastgeber, die wir sind, verlosen wir nämlich für sämtliche Events Gästelistenplätze. Jeweils ein paar Tage vor der Show. Wir sehen uns!

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr außerdem auch auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour