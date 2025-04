Linus Volkmann präsentiert in seiner Popkolumne die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Clips, welche Filme lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Hier Folge 8. Mit Bilderbuch, Lagerfeld, Smoothies und Currywurst. „Der verhasste Klassiker" ist diesmal den Gorillaz gewidmet. Präsentkörbe zur Entschuldigung gehen später raus.