Lana Del Rey covert Leonard Cohen mit dessen Sohn

Am Montagabend fand im kanadischen Montreal ein Tributkonzert in Erinnerung an Leonard Cohen statt. Unter anderem traten Feist, Elvis Costello und Sting auf. Auch Adam Cohen, 45-jähriger Sohn von Leonard Cohen und Produzent seines letzten Albums YOU WANT IT DARK, erwies seinem Vater die Ehre – und bekam dazu prominente Unterstützung. Gemeinsam mit Lana Del Rey sang er Leonard Cohens „Chelsea Hotel No.2“. Seht hier einen Auszug daraus:

Lana & Adam / Chelsea Hotel A post shared by Karyne Tremblay (@karynetremblay) on Nov 6, 2017 at 6:40pm PST

Del Rey sang den Song bereits gemeinsam mit Leonard Cohen selbst:

Leonard Cohen starb am 7. November 2016 mit 82 Jahren in Los Angeles.