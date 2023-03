„Lean Beef Patty“: JPEGMAFIA und Danny Brown präsentieren Intro zu SCARING THE HOES

Foto: Sureshot Promotion, JPEGMAFIA. All rights reserved.

Seit dem 1. Mai 2022 war klar, dass es ein Album von Danny Brown x JPEGMAFIA geben würde. Dies hatte Brown nach einem Festival-Auftritt beider in San Bernadino, Kalifornien, verkündet, bei dem sie ihren gemeinsamen Song „Lean Beef Patty“ erstmals live präsentierten. Der Titel ist am Montag (13. März) offiziell erschienen und hat auch ein Musikvideo bekommen. Benannt ist er nach einer Fitness-TikTokerin. Warum, das wissen wohl nur sie. Aber diese Spitze des Referenz-Eisbergs passt zu den Kunst-nach-dem-Internet-Personas, die beide in den vergangenen Jahren mehr und mehr kultiviert haben.

Das 14 Titel starke Projekt wird den klangvollen Namen SCARING THE HOES tragen und am 24. März erscheinen. Benannt nach einem Meme-Idiom, das seit 2019 existiert und in einer seiner Ausführungen auf Twitter die Aufforderung mit sich trug, Musik zu posten, bei der es attraktiven jungen Frauen Angst und bange würde. Soweit der Selbstanspruch. Und „Lean Beef Patty“, das Intro des Albums, ist dann auch auf genau die Art unkonventionell, diffus, überladen, kompromisslos und angsteinflößend, die die Kombination beider vermuten ließ.

Die Künstler

Dass sich ihr gemeinsames Werk weit neben dem musikalischen Mainstream bewegen würde, war abzusehen. Danny Brown hat mindestens mit seinen Platten seit und inklusive des 2012 erschienenen XXX bewiesen, dass er HipHop-Genregrenzen sprengen will und kann. Mit einem der erstaunlichsten Vier-Alben-Runs der Rap-Geschichte. JPEGMAFIA ging seine bisherigen Projekte meist sogar noch experimenteller an. Neben Genres löste er sich auch früh von hergebrachten HipHop-Produktions-Techniken. Seit dem 2016 erschienenen BLACK BEN CARSON kombiniert er unkonventionelle Sounds und Noise-Ansätze mit einer Post-ironischen, Post-modernen und auch Post-Rap-Internet-Persönlichkeit.

Danny-Brown- und JPEGMAFIA-Alben lassen eine*n auf ihre jeweils eigene Art mit dem Gefühl zurück, dass HipHop doch noch mehr sein kann als Trends, Playlists, Marken und der Versuch, das seit Jahren beschworene Emo- und Punkrevival irgendwie umzusetzen.

Das Albumcover ist an das Poster der 1973 erschienenen Blaxploitation-Action-Film „Sweet Jesus, Preacherman“ angelehnt. Über den Album-Pre-Save-Link erscheint ein Foto von Donald Trump und Kim Jong-un, das 2019 während eines Treffens beider an der innerkoreanischen Grenze entstanden ist. Und auch die Anspielungen auf der Tracklist versprechen, dass SCARING THE HOES auch inhaltlich Unkonventionelles zu bieten haben wird.

Die Tracklist

Lean Beef Patty

Steppa Pig

SCARING THE HOES

Garbage Pale Kids

Fentanyl Tester

Burfict!

Shut Yo Bitch Ass Up / Muddy Waters

Orange Juice Jones

Kingdom Hearts Key (feat. Redveil)

God Loves You

Run The Jewels

Jack Harlow Combo Meal

HOE (Heaven on Earth)

Where Ya Get Ya Coke From?