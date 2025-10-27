Listen to Berlin: Awards 2025 – Voting-Start für den besten Berlin-Act

Balbina im Kurz-Interview: „Das Visuelle ist die Haut meiner Seele“

TAM veröffentlicht ihren neuen Song „Trip“ mit Nomé – hier hören

Wer hat den Top-Song der Hauptstadt? Es kann jetzt mitgewählt werden. Hier alle Infos im Überblick.

Die nächste Preisverleihung steht an, aber bevor es soweit ist, kann mitgemacht werden. Die Listen to Berlin: Awards 2025 werden bald verliehen und dafür fehlt noch der Publikumskreis für den besten Song eines Berliner Acts. Was jetzt getan werden kann, erfahrt ihr hier.

Listen to Berlin: Awards 2025 – die wichtigsten Infos auf einen Blick

Die Vorauswahl der nominierten Künstler:innen für die Kategorie „Bester Song eines Berliner Acts“ der Preisverleihung wurde bereits von einigen Musikjournalist:innen getroffen. Über den Gewinner oder die Gewinnerin entscheidet jedoch die Crowd. Vom 27. Oktober bis zum 6. November kann für einen Lieblingssong abgestimmt werden. Wer mitwählen möchte, kann das jetzt über diesen Link hier den eigenen Favoriten auswählen.

Die Preisverleihung findet dann am 11. November 2025 im Kesselhaus der Kulturbrauerei statt – und erst an diesem Abend wird auch bekannt gegeben, wer eben diesen Award mit nach Hause nehmen darf.

Jubiläumskategorie: „Bester Song eines Berliner Acts“

Zum zehnjährigen Bestehen der Listen to Berlin: Awards 2025 haben die Veranstaltenden erst die Kategorie „Bester Song eines Berliner Acts“ ins Leben gerufen. Olaf Kretschmar, Geschäftsführer der Berlin Music Commission, erklärt, man wolle damit „den musikalischen Puls der Stadt präziser einfangen“. Die Jury hat dafür eine facettenreiche Mischung auf der Shortlist gebracht. Hier geht es zur Übersicht

„Zwischen 2 Welten“ von Balbina — gewählt von Andreas Borcholte (Spiegel)

„shades of nambei“ von Bella Wakame — gewählt von Stephanie Grimm (taz)

„Müde“ von Ebow — gewählt von Hella Wittenberg (Musikexpress)

„Narzisst und Marxist“ von LIYO — gewählt von Jacek Slaski (TipBerlin)

„Melted Being“ von Lisa Harres ft. Ralph Heidel — gewählt von Melanie Gollin & Rosalie Ernst (Zwischen Zwei und Vier)

„Hungerspiele“ von liska — gewählt von Silvia Silko (Tagesspiegel)

„Dast“ von Madanii — gewählt von Jonathan Lüders (100.6 FluxFM)

„Scherbenland“ von RAPK — gewählt von Tobias Wilinski (ThemaTakt)

„Trip“ von TAM & Nomé — gewählt von Annett Scheffel (Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Musikexpress)

Ablauf der Preisverleihung am 11. November 2025

Moderatorin Diona Bathily und Rapper MC Fitti führen das Publikum durch den Abend. Für musikalische Untermalung während der Preisverleihung sorgen Live-Auftritte von Charlotte Colace, Headjet, Lyhre und Puppetmastaz. Beginn ist um 18.00 Uhr, die Veranstaltung wird live bei ALEX Berlin übertragen.

Alle Kategorien und Nominierungen im Überblick:

Zukunftsorientiertes Wirtschaften: Club Craft (Fitzroy / LARK) | The Changency | The Famous Gold Watch Studio

Club Craft (Fitzroy / LARK) | The Changency | The Famous Gold Watch Studio Musikjournalismus & Podcasts: Aria Nejati (Apple Music Hip-Hop GSA) | Jens Balzer (freier Autor) | Melanie Gollin & Rosalie Ernst (Zwischen Zwei und Vier)

Aria Nejati (Apple Music Hip-Hop GSA) | Jens Balzer (freier Autor) | Melanie Gollin & Rosalie Ernst (Zwischen Zwei und Vier) Rolf Budde Award – Haltung in der Musikwirtschaft: House of Grace | Handiclapped – Kultur Barrierefrei e.V. | Schokoladen e.V.

House of Grace | Handiclapped – Kultur Barrierefrei e.V. | Schokoladen e.V. Listen To Berlin – Artist Award: Brenda Blitz | Charlotte Colace | YETUNDEY

Brenda Blitz | Charlotte Colace | YETUNDEY Listen To Berlin – Youth Award: Deadheadz | LIYO | Taubenraucher

Deadheadz | LIYO | Taubenraucher Bester Song eines Berliner Acts: „Dast“ – Madanii | „Melted Being“ – Lisa Harres ft. Ralph Heidel | „Müde“ – Ebow | „Narzisst und Marxist“ – LIYO | „Scherbenland“ – RAPK | „shades of nambei“ – Bella Wakame | „Trip“ – TAM & Nomé | „Zwischen 2 Welten“ – Balbina

„Dast“ – Madanii | „Melted Being“ – Lisa Harres ft. Ralph Heidel | „Müde“ – Ebow | „Narzisst und Marxist“ – LIYO | „Scherbenland“ – RAPK | „shades of nambei“ – Bella Wakame | „Trip“ – TAM & Nomé | „Zwischen 2 Welten“ – Balbina 10 Jahre Listen To Berlin: Award Special – Lieblingskünstler*in: Sorvina | King Josephine | Jembaa Groove | AYA | Caxianne | Maury111 | SIND | NOSOYO | Shirley Holmes | Carmen Underwater | Sookee

Das Publikum vor Ort darf in einem Live-Voting über die Sonderkategorie 10 Jahre Listen To Berlin: Award Special – Lieblingskünstler*in abstimmen.