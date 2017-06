„Luther“: Eine neue Staffel mit Idris Elba ist in Arbeit

Bevor Idris Elba ins Kino wechselte, wurde er vor allem durch seine Arbeit in Serien bekannt. In „The Wire“ spielte er Stringer, in „Luther“ zwischen 2010 und 2015 den Ermittler John Luther. Seitdem die Show endete, warten viele Zuschauer sehnsüchtig auf weitere Episoden. Nun wurde bestätigt, dass BBC America die Produktion neuer Geschichten ins Rollen gebracht hat.

Am Montag teilte BBC America mit, dass Hauptdarsteller Idris Elba sowie Produzent Neil Cross für insgesamt vier neue Episoden zur Serie zurückkehren. Es wird die fünfte Staffel von „Luther“ sein. „Now what? It’s a question Idris and I get asked a lot. What happened to John Luther after we last saw him striding unbowed through the streets of his city, his blood red London? It can’t be over, can it? There’s so much we don’t know. So much unfinished business“, sagte Cross in einer Mitteilung zum Produktionsstart.

Die neuen Episoden werden aktuell geschrieben, ein Start am Jahr 2018 wird anvisiert. Für die BBC ist eine Weiterführung der Crime-Serie besonders wichtig, da mit „Sherlock“ ein anderes Zugpferd aus dem Genre aktuell sein Ende fand.