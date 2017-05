Lyric-Video: Phoenix stellen Titeltrack „Ti Amo“ vor

Vor ein paar Wochen präsentierten sie diesen Song erstmals live, nun lassen sie ihn als Studioversion hören: Phoenix zeigen ein Lyric-Video zu „Ti Amo“, das wie ein Abspann einer sehr alten Fernsehsendung oder wie vom Bildschirm einer Karaokebox aussieht und so schöne Zeilen wie „I’ ll be standing by the jukebox / champagne or prosecco? / playing classics by the Buzzcocks, Battiato and Lucio“ beinhaltet.

Lyric-Video: Phoenix stellen Titeltrack „Ti Amo“ im Stream vor

Zuvor veröffentlichten Phoenix bereits ihre erste neue Single „J-Boy“ und ein dazugehöriges Video, ebenfalls im Stile einer alten TV-Show.

Phoenix’ neues Album TI AMO erscheint am 9. Juni. Der „New York Times“ haben Phoenix dazu ein ausführliches Interview gegeben.

Live-Auftritte bestätigten Phoenix ebenfalls, sie treten unter anderem beim Melt Festival 2017 auf.

Phoenix live in Deutschland 2017:

16.07.2017 Gräfenhainichen, Melt Festival

24.09.2017 München, Tonhalle

25.09.2017 Köln, Palladium

26.09.2017 Hamburg, Große Freiheit 36