Marilyn Manson hat endlich sein neues Album angekündigt

Seit Monaten geistern diverse Albentitel und VÖ-Termine durchs Netz, nun herrscht endlich Gewissheit: Marilyn Mansons neues und insgesamt zehntes Album wird nicht etwa SAY10, wie einst gedacht, heißen und irgendwann in diesem Jahr erscheinen. HEAVEN UPSIDE DOWN, so aktuellste und nun offiziell bestätigte Titel, kommt am 6. Oktober. Als Beweis dafür, dass Manson und sein Label es ernst meinen, wurde nun auch eine neue Single veröffentlicht.

Hört hier „WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE“ im Stream:

Tracklist von Marilyn Mansons „HEAVEN UPSIDE DOWN“:

1. Revelation #12

2. Tattooed In Reverse

3. WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

4. SAY10

5. KILL4ME

6. Saturnalia

7. JE$U$ CRI$I$

8. Blood Honey

9. Heaven Upside Down

10. Threats of Romance

Marilyn Manson auf Tour 2017 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz:

16. November – Hamburg, Sporthalle

18. November – München, Zenith

20. November – Wien, Gasometer

23. November – Zürich, Samsung Hall

25. November – Berlin, Velodrom

29. November – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle