Marilyn Manson feiert 57. Geburtstag mit Courtney Love und Billy Corgan

Marilyn Manson feierte seinen 57. Geburtstag mit prominenten Gästen wie Courtney Love, Billy Corgan, Danny Elfman und seiner Ex-Frau Dita Von Teese. Alle Details zur Party.

Marilyn Manson feierte am 5. Januar 2026 seinen 57. Geburtstag. Zu diesem Anlass lud er bekannte Namen aus der Branche ein, um sich selbst zu zelebrieren. Wo die Fete stattfand, ist nicht bekannt. Wer erschien, geht allerdings aus verschiedenen Social-Media-Posts hervor.

Wer war auf der Geburtstagsfeier?

Der Industrial-Rock-Künstler teilte selbst einige Fotos der Party auf seinem offiziellen Instagram-Account, auf denen verschiedene bekannte Gesichter zu sehen waren.

Hier eine Liste mit Star-Gästen des Sängers:

Billy Corgan (Smashing Pumpkins)

Courtney Love (Hole)

John 5 (Mötley Crüe und ehemaliger Marilyn-Manson-Gitarrist)

Danny Elfman (Film-Komponist)

Vincent Gallo (Schauspieler, Regisseur, Musiker)

Dita Von Teese (Burlesque-Performer, Mansons Ex-Frau)

Lindsay Warner (Fotografin, Mansons Ehefrau)

Billy Morrison (Billy-Idol-Gitarrist)

Gil Sharone (Mansons Drummer)

Greg Puciato (Better Lovers, Ex-Dillinger-Escape-Plan)

Tim Skold (KMFDM-Musiker)

Paul Wiley (Komponist)

Charles Fleischer (Schauspieler/Comedian)

Mod Sun (Musiker)

Reba Meyers (Code Orange, Mansons Tour-Gitarrist)

VOWWS (Band)

Auch „Revolver“ hat einige Fotos auf Instagram veröffentlicht:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mansons Rede

Umringt von seinen Gästen blies Marilyn Manson einige Kerzen aus, die auf einem großen Kuchen platziert waren. Hierbei wendete er sich an seine Gäste und zog ein kleines Resümee: „Vielen Dank an alle fürs Kommen! Ich hab euch lieb. Es war ein tolles Jahr.“ Siehe hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die vergangenen Jahre

Der Musiker machte in den vergangenen Jahren weniger durch Musik auf sich aufmerksam. Konkret ging es um Vorwürfe der häuslichen Gewalt gehen ihn – seine ehemalige Assistentin bezichtigte ihn der sexuellen Nötigung und der Körperverletzung. In den letzten vier Jahren wurde gegen Marilyn Manson aufgrund dessen ermittelt. Doch Anfang 2025 verkündete die Staatsanwaltschaft von Los Angeles, dass aufgrund der gegebenen Vorwürfe keine Anklage erhoben wird. Zudem wurde im Dezember die Klage von besagter Assistentin abgewiesen.

Auf der Party verkündete Manson dann: „2026 wird sogar noch besser.“ Weiter hieß es von ihm: „Ich bringe ein neues Album heraus. Und eine weitere Welttournee, die etwas ganz Besonderes wird. Außerdem bin ich seit fünf Jahren nüchtern.“

Wie stehen Branche, Wegbegleiter:innen und Fans heute zum Musiker?

Der Sänger ist dennoch umstritten und die Vorwürfe gegen ihn wiegen auch heute noch schwer. Evan Rachel Wood beispielsweise beschuldigte ihn, sie 2007 während eines Musikvideodrehs vergewaltigt zu haben. Zudem habe er sie zunächst durch Lovebombing angelockt und sie dann emotional und psychisch missbraucht. Der Musiker und die Schauspielerin waren zuvor im Jahr 2006 zusammengekommen. Marilyn Manson selbst bestreitet die Vorwürfe bis heute. Heutige Weggefährt:innen Marilyn Mansons äußerten sich zu diesen Vorwürfen allerdings nicht. Über die Anschuldigungen berichtete unter anderem „Der Tagesspiegel“.

Auch mit Courtney Love verbindet ihn eine Vergangenheit, die von Kontroversen bestimmt ist. So zerstritten sie sich 1999 und die Sängerin nahm es ihm laut „Loudwire“ angeblich übel, dass er nicht mit ihr schlafen wollte. Trotz Kontroversen zeichnete sich hier allerdings ein anderes Bild ab. Die Sängerin wirkt heute wie eine treue Weggefährtin Mansons und küsste ihn während der Feier auf die Wange.

Ähnlich sieht es bei Billy Corgan aus, der ebenfalls bei der Feier zu Gast war. Die beiden Musiker verband eine lange Feindschaft mit anschließender Versöhnung im Jahr 2014. Seitdem gibt es vom The-Smashing-Pumpkins-Frontmann bloß Wertschätzung für seinen heutigen Freund. Dies ging wie „Loudwire“ berichtet aus einem Interview aus dem Jahr 2015 hervor, während ihrer gemeinsamen „End Times“-Tour. In diesem beantworten sie Fragen von Reddit-Nutzer:innen, welche im Zuge einer Fragerunde gestellt wurden.

Andere Begleiter:innen aus der Branche wendeten sich jedoch ab. Der Gitarrist Tyler Bates zum Beispiel, der jahrelang mit dem Rockstar auf Tour war, beendete die Zusammenarbeit und verkündete am Montag, dem 5. Januar 2025, er würde sich nun auf eigene Projekte konzentrieren. Dies ließ er in einem Statement auf Social Media verlauten. Ob dies konkret mit den Vorwürfen oder den abgewiesenen Klagen zu tun hat, ließ er allerdings offen.

Wie steht es um das Fanlager? Im vergangenen Jahr ging der Musiker auf eine umfangreiche „One Assassination under God“-Welttournee. Die Konzerte in Berlin waren beispielsweise restlos ausverkauft.