Marilyn Manson wird im Trailer zu „Let Me Make You A Martyr“ zum Killer

Bereits in „Californication“ und „Sons Of Anarchy“ bewies Marilyn Manson, Musiker und wandelndes Gesamtkunstwerk, dass er auch ein passabler Schauspieler ist. Nun hat er sich endlich eine Hauptrolle gesichert und spielt in „Let Me Make You A Martyr“ einen creepy Auftragsmörder.

Pope heißt die Rolle, in die Manson schlüpft. Von ihrem Vater missbrauchte Zwillinge heuern Pope in dem Thriller an, er soll ihren Peiniger umbringen. Im ersten Trailer zum Film, der im Juni auf VOD erscheint, macht Manson einen hervorragenden Eindruck. Auf dem Beifahrersitz seines Opfers beginnt er ein Lied zu singen, fuchtelt dabei mit der Knarre rum und verbreitet genau die unangenehme Stimmung, die man sich von ihm auch erwartet:

„Let Me Make You A Martyr“ feierte 2016 auf einem Festival seine Premiere und wurde überwiegend positiv aufgenommen. Regie führte Corey Asraf gemeinsam mit John Swab.

Zur Festivalpremiere wurde damals ebenfalls ein Trailer veröffentlicht, der sich nicht komplett auf Manson konzentriert und diverse Szenen aus dem Film anreißt:

https://www.youtube.com/watch?v=_H0psU8B-Gk Video can’t be loaded: LET ME MAKE YOU A MARTYR Trailer (2016) Marilyn Manson Horror Movie (https://www.youtube.com/watch?v=_H0psU8B-Gk)

Dieses Jahr soll zudem Marilyn Mansons neues Album SAY10 erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist nach einigem Hin und Her noch immer nicht bekannt.