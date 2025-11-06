„Maxton Hall“: Dreh der dritten Staffel in Potsdam fortgesetzt

Von „Squid Game“ bis „Adolescence“: Die besten Netflix-Serien aller Zeiten

Neu auf Netflix: Die besten neuen Serien im November 2025

„Maxton Hall“ in Potsdam: Welche Drehorte in der Innenstadt & am Schloss Marienburg genutzt werden, lest ihr hier.

Die dritte Staffel von „Maxton Hall“ wird bereits gedreht – und zwar in Potsdam. Am 4. November entstanden Szenen am Alten Markt und am Neuen Markt in der Innenstadt. Schon in der ersten Staffel der deutschen Erfolgsserie diente Potsdam als Kulisse. Hier die Hintergründe.

Szenen in der Potsdamer Innenstadt gedreht

Das rote Backsteinhaus mit dem üppigen Garten, in dem Hauptfigur Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) mit ihrer Familie lebt, steht im Neuen Garten am Heiligen See. Wie der „Tagesspiegel“ berichtete, handelt es sich dabei um das Holländische Etablissement – eine ehemalige Wohnstätte für Bedienstete von König Friedrich Wilhelm II. Der Firmensitz der Familie Beaufort in London, zu dem Hauptcharakter James Beaufort (Damian Hardung) Ruby in der ersten Staffel einlädt, befindet sich auf dem Alten Markt. Der Eingang gehört zum Museum Barberini.

Und das ist noch nicht alles: Die Freitreppe der Nikolaikirche ist in den Szenen am Universitätscampus in Oxford zu sehen. Auch der Brandenburger Landtag im Potsdamer Stadtschloss sowie das Alte Rathaus tauchen in der Serie gut sichtbar auf.

Hauptdrehort weiterhin das Schloss Marienburg

Während die Dreharbeiten zur dritten Staffel laufen, steht die zweite kurz vor der Veröffentlichung: Am 7. November 2025 startet sie auf Amazon Prime. Hauptdrehort bleibt das Schloss Marienburg bei Hamburg, das erneut zum britischen Elite-Internat wird. Das historische Gebäude ist derzeit wegen Hausschwammbefall in der Dachkonstruktion für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Dreharbeiten verzögerten sich zunächst, bis Gutachtende die Innenräume wieder freigaben. Dass die Freigabe für die Amazon-Produktion erfolgte, nicht aber für die allgemeine Öffentlichkeit, sorgte in den lokalen Gemeinden für Kritik.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die zweite Staffel knüpft an hohe Erwartungen an: Die erste Season von „Maxton Hall“ verzeichnete den erfolgreichsten Start einer nicht-amerikanischen Serie in der Geschichte von Prime Video und erreichte Platz eins in über 120 Ländern. Auch beim Verlag Bastei Lübbe führte die Serie zu einem deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen der zugrunde liegenden Romanreihe.