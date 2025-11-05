„Maxton Hall“ Staffel 2: Alles zur Rückkehr der Erfolgsserie

Fans aufgepasst: Die zweite Staffel von „Maxton Hall“ bringt neue Intrigen, Emotionen und ein Wiedersehen auf Schloss Marienburg bei Hamburg.

„Maxton Hall“ brach als deutsche Serie alle Rekorde – nun ist sie mit einer zweiten Staffel zurück. Am 7. November startet die neue Season auf Amazon Prime und macht das Schloss Marienburg erneut zum britischen Elite-Internat.

„Maxton Hall“ basiert auf dem ersten Band der Bestsellerreihe „Save“ der Hamburger Autorin Mona Kasten. Die zweite Staffel adaptiert folgerichtig den zweiten Roman der Reihe, „Save You“.

Darum geht es in der zweiten Staffel

Staffel zwei knüpft direkt an die Ereignisse der ersten an, die mit dem plötzlichen Tod von James Beauforts (Damien Hardung) Mutter und der Trennung von Ruby (Harriet Herbig-Matten) endete. Ruby kämpft mit den emotionalen Folgen, während James versucht, sie zurückzugewinnen. Gleichzeitig treten neue Schüler:innen in Erscheinung – im Mittelpunkt steht dabei Lydia Beaufort (Sonja Weißer), die Schwester von James.

Die zweite Staffel bleibt wie die erste bei sechs Folgen – eine Entscheidung, die bei Fans für Kritik sorgte. Unmut hatte es schon dafür gegeben, dass ein signifikanter Teil des Buchendes im ersten Staffelfinale fehlte.

Hier den Trailer zu „Maxton Hall“ anschauen:

Die Starttermine

  • Folge 1 bis 3: ab 7. November 2025
  • Folge 4: ab 14. November 2025
  • Folge 5: ab 21. November 2025
  • Folge 6 (Finale): ab 28. November 2025

Drehort bleibt Schloss Marienburg

Auch in der zweiten Staffel dient Schloss Marienburg bei Hamburg als Drehort. Das historische Gebäude ist derzeit wegen Hausschwammbefall in der Dachkonstruktion für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Dreharbeiten hatten sich daher auch zunächst verzögert, bis Gutachtende die Innenräume des Schlosses wieder freigegeben hatten. Dass die Freigabe für die Amazon-Produktion erfolgte, nicht aber für die allgemeine Öffentlichkeit, hatte in den lokalen Gemeinden für Kritik gesorgt.

Die Macher:innen der Serie zeigen sich aber weiterhin ehrgeizig: Die Dreharbeiten zur dritten Staffel, die bereits im Sommer 2025 stattfanden, sind ebenfalls abgeschlossen.

So begann „Maxton Hall“

Für alle, die „Maxton Hall“ zur Vorbereitung auf die neue Staffel erneut von Beginn an sehen möchten, hier ein Einblick in die Handlung der ersten sechs Folgen: Ruby Bell stammt aus einfachen Verhältnissen und hatte bisher keinen Kontakt zur Welt des Luxus. Als sie ein Stipendium für das Elite-College Maxton Hall erhält, findet sie sich plötzlich unter Superreichen wieder. Unbeirrt verfolgt sie ihren Traum, an der renommierten Oxford University angenommen zu werden. Doch als sie ein brisantes Geheimnis über die Familie ihres arroganten Mitschülers James Beaufort entdeckt, gerät sie in einen Skandal. James versucht zunächst, Rubys Schweigen zu erkaufen – bis sich die beiden ineinander verlieben.

„Maxton Hall“ hat den erfolgreichsten Start einer nicht-amerikanische Serie in der Geschichte von Prime Video hingelegt und Platz eins in über 120 Ländern erreicht. Auch für den Verlag Bastei Lübbe sorgte die Serie für einen enormen Anstieg der Verkaufszahlen der zugrundeliegenden Romanreihe.

