ME präsentiert: Lorde auf Deutschland-Tour im Herbst 2017

Um Lorde werdet Ihr in den nächsten Wochen und Monaten nicht herumgekommen. Warum? Erstens veröffentlicht die Neuseeländerin im Juli endlich ihr zweites Album MELODRAMA. Zweitens wird der Popstar das Cover (!) unserer Relaunch-Ausgabe (!!) schmücken. Und drittens kommt Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, so Lordes bürgerlicher Name, im Oktober auf Deutschland-Tour, präsentiert vom Musikexpress.

Lorde wird drei Konzerte in Deutschland spielen, hier die Termine:

Mittwoch, 11. Oktober 2017 München, Zenith

Samstag, 14. Oktober 2017 Köln, Palladium

Sonntag, 15. Oktober 2017 Berlin, Tempodrom

Die Tickets kosten 33 Euro, der Vorverkauf beginnt am 16. Juni um 10 Uhr.