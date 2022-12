Mehr Vinyl als CD: Taylor Swift knackt mit MIDNIGHTS weitere Rekorde

Als wären die bisher erzielten Rekorde durch MIDNIGHTS (2022) nicht genug, hat Taylor Swift nun noch zwei weitere Positionen geknackt: Sie ist die erste Künstlerin, die die „Billboard Radio Songs Charts“ in den 2000ern, 2010ern und 2020ern anführt. Außerdem ist ihre Platte seit den 1980ern die einzige Produktion, die mehr Vinyl- als CD-Verkäufe notiert.

In kürzester Zeit schoss ihr Werk praktisch in allen für ihren Markt wichtigen Ländern (außer in Japan, wo es auf Platz sieben landete) an die Spitze der Charts. Damit war Swift die einzige Künstlerin in der Geschichte, deren fünf Alben sich in der ersten Woche mehr als eine Million Mal verkauften, da sie auf Anhieb fast 1,6 Millionen Exemplare absetzen konnte. Diese Zahl wuchs innerhalb von zwei Monaten auf sechs Millionen und brach damit kürzlich einen weiteren Verkaufsrekord.

Der erste neue Rekord: Die Radio-Song-Charts

Die Sängerin erreichte mit „Anti-Hero“ ihre siebte Nummer 1 der Radio-Songs-Charts und liefert nun, angeführt von Maroon 5, Katy Perry und Usher, das viertmeist gespielte Stück. Rihanna führt derzeit mit 13 Nummer-1-Songs die Hitparade an, gefolgt von Mariah Carey mit elf und Bruno Mars mit neun Stücken. Obwohl Swift „nur“ das siebte Mal in den Radio-Song-Charts vertreten ist, ist sie hierbei die Erste, die in den 2000ern, 2010ern und 2020ern an der Spitze ist.

Sir Lucian Grainge, Vorsitzender und CEO der „Universal Music Group“, zu den Neuigkeiten: „Taylor ist eine multidimensionale kreative Kraft, deren Leistungen sie zu den erfolgreichsten Künstler*innen der Musikgeschichte zählen lässt. Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, mit ihr in so vielen Bereichen ihrer Karriere zusammenzuarbeiten.“

Neuer Rekord Nummer 2: Die Verkaufserfolge von Vinyl vs. CD

MIDNIGHTS wurde in fünf farbkodierten CD- und Vinylausgaben veröffentlicht, von denen einige nicht durch die Anzahl der gepressten Exemplare, sondern durch die Verkaufsdauer begrenzt waren. Bekannt war dabei bisher: Die Produktion ist nicht nur die am schnellsten verkaufte Vinyl-Veröffentlichung seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1991, sondern auch das meistverkaufte Vinyl-Album des 21. Jahrhunderts. Der neue Rekord besagt: Zudem ist es das erste Mal seit 1987, dass ein Album auf Vinyl mehr Exemplare verkauft hat als auf CD.

In einer vom „Guardian“ veröffentlichten Erklärung sagte Kim Bayley, Geschäftsführerin der Entertainment Retailers Association (ERA), dass die monumentalen Verkaufszahlen „einen Wendepunkt für die gesamte Musikindustrie“ darstellen würden. Sie sagte über den anhaltenden Aufstieg des Vinyls und die Rückeroberung des Formats: „Nachdem die CD aufkam und das Vinylgeschäft so gut wie ausgelöscht hat, hätten nur wenige von uns eine solche Renaissance für möglich gehalten.“ Auf die Frage, was dies für das vermeintlich unterlegene Format bedeutet, sagte Bayley: „Wird die CD verschwinden? Natürlich sind ihre Aussichten im Moment nicht gut, aber sie bietet eine Beständigkeit, Robustheit und Qualität, die einzigartig ist. Wenn man bedenkt, wie sehr wir uns bei Vinyl geirrt haben, wäre es töricht, die CD für immer abzuschreiben.“

Welche Rekorde könnten von Swift noch geknackt werden?

Es wird prognostiziert, dass bis Ende 2022 insgesamt 5,5 Millionen Vinyl-LPs von MIDNIGHTS verkauft werden, was das 15. aufeinanderfolgende Jahr des Verkaufsanstiegs in Swifts Karriere bedeuten würde. Es bleibt spannend.

Hier gibt es das mit Trophäen überschüttete Werk zu hören: