Karten-Desaster: Ticketmaster entschuldigt sich bei Fans von Taylor Swift

Ticketmaster hat sich am Freitagabend (18. November) über Social Media bei Taylor Swift und ihren Fans für den chaotischen Kartenverkauf für ihre 2023 „The Eras“-Tour entschuldigt und eine Erklärung zu den Geschehnissen geteilt.

In der Vergangenheit hatte es bereits immer wieder Probleme beim Ticketerwerb über den Anbieter gegeben, auch in Deutschland, kürzlich zum Beispiel bei den Ticketverkäufen von Depeche Mode.

Auf Twitter zeigte sich der Ticketanbieter demütig und teilte mit folgenden Worten einen Link zur genaueren Darstellung des Zwischenfalls: „Wir möchten uns bei Taylor und all ihren Fans entschuldigen – vor allem bei denen, die eine schreckliche Erfahrung gemacht haben, als sie versuchten, Tickets zu kaufen. Wir denken, dass wir es jeder Person schuldig sind, einige Informationen zu teilen, um zu erklären, was passiert ist.“

We want to apologize to Taylor and all of her fans – especially those who had a terrible experience trying to purchase tickets. We feel we owe it to everyone to share some information to help explain what happened: https://t.co/1Gn4kRIvq8

