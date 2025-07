Michael Madsen: Fragen zur Todesursache

Michael Madsen ist tot. Der Schauspieler wurde am Donnnerstagmorgen (3.7.2025) leblos in seinem Haus in Malibu aufgefunden. Nun stellen sich Fans natürlich die Frage nach der Todesursache.

Michael Madsen: Todesursache

Wie mehrere Medien berichten, wurde die Polizei am frühen Donnerstagmorgen nach einem Notruf zu einem Haus im Los Angeles County gerufen. Madsen wurde noch vor Ort für tot erklärt. Der Manager des Schauspielers erklärte gegenüber DailyMail.com, dass Madsen an einem Herzstillstand gestorben sei. Madsens Anwalt sagte, der Schauspieler habe vor seinem tragischen Tod mit einer Alkoholabhängigkeit gekämpft.

Michael Madsen: Statement zum Tod

In einem Statement der Vertreter des Stars heißt es: „In den vergangenen zwei Jahren hat Michael Madsen beeindruckende Arbeit im Bereich des Independent-Films geleistet – darunter kommende Spielfilme wie Resurrection Road, Concessions und Cookbook for Southern Housewives. Er freute sich sehr auf dieses nächste Kapitel in seinem Leben. Madsen habe außerdem die Veröffentlichung eines neuen Buches vor mit dem Titel „Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems“ vorbereitet. „Michael Madsen war einer der ikonischsten Schauspieler Hollywoods und wird von vielen schmerzlich vermisst werden“, heißt es in dem Statement weiter.

Michael Madsen: Ein Blick auf sein Leben

Der in Chicago geborene Schauspieler Michael Madsen hinterließ mit seiner markanten Erscheinung und rauen Ausstrahlung einen bleibenden Eindruck in der Filmwelt – insbesondere in den Werken von Regisseur Quentin Tarantino. Unvergessen bleibt seine Rolle als eiskalter Mr. Blonde im Kultfilm „Reservoir Dogs“ (1992). In „Kill Bill: Vol. 2“ (2004) spielte er den abgehalfterten Auftragskiller Budd. Auch in Tarantinos späteren Werken wie „The Hateful Eight“ und „Once Upon a Time in Hollywood“ war Madsen mit von der Partie.

Doch Madsens Karriere reichte weit über das Tarantino-Universum hinaus. Seit den 1980er-Jahren wirkte er in über 300 Film- und Fernsehproduktionen mit. Zu seinen bekanntesten Rollen zählen Auftritte in Klassikern wie „Thelma & Louise“, „Donnie Brasco“, „Species“, „Free Willy“ und „Sin City“. Selbst im James-Bond-Film „Stirb an einem anderen Tag“ übernahm er eine Nebenrolle.