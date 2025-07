Michael Madsens Söhne umarmen sich nach seinem Tod

Nach dem plötzlichen Tod von Schauspieler Michael Madsen, der vor allem durch seine Rollen in Filmen wie „Kill Bill“ und „Reservoir Dogs“ Kultstatus erlangte, versammelten sich am Donnerstag (03.07.) seine vier Söhne Christian, Max, Luke und Calvin vor dem Familienanwesen in Malibu. Sichtlich erschüttert fielen sie sich vor den Kameras der wartenden Paparazzi in die Arme.

Michael Madsens Söhne trauern: Er wurde am Donnerstag tot aufgefunden

Wie bereits berichtet, wurde der Schauspieler und enge Weggefährte von Regisseur Quentin Tarantino am Donnerstagmorgen leblos in seinem Haus aufgefunden. Eine Person hatte den Notruf gewählt, nachdem Madsen nicht mehr reagierte. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Laut seiner Sprecherin Liz Rodriguez erlitt der 67-Jährige einen Herzstillstand. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht.

In Hollywood herrscht große Trauer

Die Nachricht von seinem Tod sorgt für große Bestürzung in Hollywood. Kolleginnen wie Vivica A. Fox und Jennifer Tilly sowie seine Schwester, Schauspielerin Virginia Madsen würdigten den Schauspieler ,der in mehr als 300 Filmen mitgespielt hat, in emotionalen Statements und Erinnerungen.

Für die Familie ist dies nicht der erste Schicksalsschlag. Nur zwei Jahre zuvor hatte der in Chicago geborene Schauspieler seinen ältesten Sohn Hudson verloren, einen US-Army-Sergeant, der 2022 im Alter von 26 Jahren starb. Dieser tragische Verlust hinterließ tiefe Spuren bei Madsen und prägte seine letzten Lebensjahre nachhaltig.