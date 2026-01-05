Mickey Rourke steht vor Obdachlosigkeit: 60.000 Dollar Mietschulden

Eine GoFundMe-Kampagne soll Mickey Rourke vor der Obdachlosigkeit retten.

Aktuelle Paparazzi-Fotos vom Schauspieler Mickey Rourke schockieren. Er befindet sich offenbar in einem miserablen Zustand. Zudem steht er kurz vor der Obdachlosigkeit und hat angeblich rund 60.000 US-Dollar Mietschulden angehäuft. Nun sollen Fans mit einer Crowdfunding-Aktion zur Hilfe eilen.

Mickey Rourke und sein langer Absturz

Die Karriere des einstigen Stars begann in den 80ern fulminant. Als Kim Basingers Verführer im Erotikthriller „9 1/2 Wochen“ erlangte er weltweit Berühmtheit. Zudem überzeugte er mit Filmen wie „Angel Heart“ oder „Das Jahr des Drachen“. Die 80er allerdings sind vergangen. Was dann anstatt der großen Hollywood-Laufbahn folgte, war eine bizarre Abwärtsspirale. Er startete eine eher erfolglose Karriere als Boxer, ruinierte sein Gesicht und spielte in immer belangloseren Filmen mit. Zudem hatte er immer wieder schwer mit seinem Privatleben zu kämpfen.

Ab dem Jahr 2005 gelang ihm allerdings ein Comeback: Er spielte in den Filmen „Sin City“ und „The Wrestler“ mit und wurde sogar für einen Oscar nominiert. Die nächsten Abstürze und fragwürdigen Auftritte ließen allerdings nicht lange auf sich warten.

Zuletzt fiel er im April 2025 auf: Aufgrund von homophoben Aussagen und aggressivem Verhalten flog er aus dem englischen Reality-Format „Celebrity Big Brother“.

Skandal-Schauspieler nun kurz vor der Obdachlosigkeit?

Die Negativ-Schlagzeilen werden nicht weniger. Der heute 73-Jährige steht offenbar kurz davor, sein Haus in Beverly Grove zu verlieren. So hat er rund 60.000 US-Dollar Mietschulden angehäuft, die er eigentlich schon Mitte Dezember hätte begleichen müssen. Die Miete für seine Unterkunft soll rund 7.000 US-Dollar monatlich betragen. Anscheinend ist Mickey Rourke mittlerweile weitgehend mittellos, dies berichtet „Der Spiegel“.

Nun sollen Fans des Mimen ihm zur Hilfe eilen. Liya-Joelle Jones, eine gute Freundin des Schauspielers und scheinbar auch Teil seines Managements, hat sich zu einer drastischen Maßnahme entschlossen: Sie richtete eine GoFundMe-Crowdfunding-Seite ein, um Spenden für den ehemaligen Boxer zu sammeln. „Support Mickey to Prevent Eviction“ – „Unterstützt Mickey, um seine Zwangsräumung zu verhindern“ – heißt es im Titel des Spendenaufrufs.

„Mickey macht gerade eine sehr schwierige Zeit durch“

Wie schlimm es um ihn steht, zeigen auch kürzlich aufgenommene Paparazzi-Fotos. Verwahrlost und kahl ist er vor seiner Haustür zu sehen, wie er Lieferantentüten mit Essen aufsammelt. „Mickey macht gerade eine sehr schwere Zeit durch, und es ist unglaublich bewegend zu sehen, wie viele Menschen sich um ihn sorgen und ihm helfen wollen“, berichtete Liya-Joelle Jones dem „Hollywood Reporter“.

Im Begleittext zur Spendenaktion heißt es zudem, Ziel dieser sei es, „Mickey in einer stressigen Zeit etwas Stabilität und Seelenfrieden zu geben, damit er in seinem Zuhause bleiben kann und den Raum hat, wieder auf die Beine zu kommen“. Zurzeit sind tatsächlich schon 62.000 der 100.000 US-Dollar von anonymen Spender:innen zusammengekommen. Es bleibt also abzuwarten, ob der Schauspieler der Obdachlosigkeit entgehen kann.