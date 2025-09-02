Mord bei Burning Man: Polizei ermittelt nach tödlichem Vorfall

„Twin Peaks“ Staffel 1 und 2 erklärt: 5 absurde Momente, die alles verändern

Im Todesfall eines Besuchers des Burning Man Festivals im amerikanischen Nevada wird nun wegen Mordes ermittelt. Der Mann war am 30. August auf dem Festivalgelände in einer Blutlache gefunden worden.

Nach Angaben der Polizei fand ein weiterer Festivalbesucher das Opfer um 21:14 Uhr tot auf, als gerade gemäß alljährlicher Tradition der „Man“ angezündet wurde. Das gab das zuständige Pershing County Sheriff’s Office am 31. August bekannt. Ein anwesender Polizist eilte demnach herbei und rief Unterstützung seiner Kolleg:innen und eines forensischen Teams an.

Wer ist das Opfer? Polizei rätselt über Identität

„Die Identität des Toten ist bislang unbekannt, und er wurde in die Gerichtsmedizin von Washoe County transportiert“, so Jerry Allen, Sheriff von Pershing County. Obwohl es nach einer Einzeltat aussehe, warnte er die Festivalbesucher für den verbleibenden Festivalablauf, vorsichtig zu sein. Der „Burning Man“ ging am 2. September offiziell zu Ende.

Die Ermittlungen dauern an, und die Strafverfolgungsbehörden überwachten den „Teil der Stadt“, in dem sich der Vorfall ereignet habe, bis zur Freigabe des Tatorts strikt, teilte das Büro des Sheriffs mit.

Sheriff bittet dringend um Hinweise von Festivalgästen

Das Sheriff-Büro von Pershing County bittet derweil um jegliche Informationen, die bei den Ermittlungen helfen könnten. Besonders wichtig sei, die Identität des Verstorbenen zu ermitteln. Er wird als alleinstehender weißer Mann im Alter von 35 bis 40 Jahren beschrieben, etwa 1,80 m groß, 90 kg schwer, mit kurzen braunen Haaren und Bart. „Zu diesem Zeitpunkt ist keine Information zu unwichtig, also bitte zögern Sie nicht, mein Büro zu kontaktieren“, so Allen.

Burning-Man-Organisatoren reagieren mit dringendem Appell

Die Organisatoren des Burning Man Festivals baten indessen ihre Besucher:innen um Beachtung polizeilicher Vorschriften. „Burning Man kooperiert mit den Strafverfolgungsbehörden“, teilten sie in einem Statement mit. „Wenn Sie sich in Black Rock City befinden, behindern Sie bitte nicht die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden. Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft haben oberste Priorität.“

70.000 Menschen in der Wüste – das steckt hinter dem Festival

Jedes Jahr zieht es gegen Ende August Zehntausende „Burners“ in eine abgelegene Wüstengegend nordöstlich von Reno, Nevada, um eine Woche lang Kunst, Musik und persönliche Freiheit zu feiern. Alljährlich kommen schätzungsweise 70.000 Menschen im Laufe der Woche bis zum Labor Day zusammen und errichten eine ganze Stadt aus dem Nichts.

Der Höhepunkt der Veranstaltung sind zwei groß angelegte „Verbrennungen“ in den beiden Nächten vor dem Labor Day: die Verbrennung einer 30 Meter hohen Holzfigur, begleitet von einem spektakulären Feuerwerk, und anschließend die Verbrennung des Tempels.