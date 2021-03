MUSIKEXPRESS präsentiert: „Der Supergraben“ – Folge 3

Der dritte Supergraben ist da! Zu Gast ist die Psychologin Franziska Lauter, die den Verband „Mental Health in Music“ mitbegründet hat. Sie gibt einen Einblick, unter welchen Problemen Kreative gerade in der Coronakrise leiden und welche Strategien dagegen helfen. Außerdem spricht sie mit der Supererbin über ihre eigene Musikkarriere – vor ca. zehn Jahren war sie nämlich selbst als Künstlerin FranTastic Fran bzw. Fran Koletzki musikalisch aktiv, und kennt die Sonnen- und Schattenseiten des Daseins als Musiker*in aus erster Hand.

Live auf der Bühne steht diesmal die Electro-Künstlerin Dafi Daf, die außerdem ein paar Runden „Club-Türen-Raten“ spielt.

„Der Supergraben“ wurde vergangenes Jahr aus der Not heraus als „Quarantäne-Magazin“ gegründet, nun geht der Weg vom Wohnzimmersofa ins große Studio. Die Supererbin empfängt Gäst:innen aus der Musikbranche, denen es so geht wie ihr selbst: Die vor der Corona-Krise geplanten Projekte und Konzerte liegen vorerst auf Eis. Dabei ist der Anspruch der Sendung ein möglichst diverses und handverlesenes Programm zu bieten, in der der Unterhaltungsfaktor nicht zu kurz kommt.

Viel Spaß mit Folge 2! Jetzt alle zwei Wochen auf MUSIKEXPRESS.

Vorschau: Zu Gast in der nächsten Folge ist die Musikredakteurin Melanie Gollin, die bereits einige musikjournalistische Formate gegründet hat. Musik kommt von der Straßenmusikantin Sophie Sutton.