Nach Live-Auftritt: Comedian und Regisseur Kevin Smith ist nur knapp dem Tod entkommen

Die Nacht von Sonntag zu Montag sollte für den Comedian und Regisseur Kevin Smith, der unter anderem den Kultfilm „Dogma“ drehte, eigentlich die große Rückkehr auf die Stand-up-Bühne bedeuten. Erstmals seit Jahren zeichnete Smith wieder ein Comedy-Programm auf, „Kevin Smith Live!“ sollte im Doppelpack in Kalifornien aufgeführt und gefilmt werden.

Doch nach dem ersten Teil seiner Show musste Smith (47) ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er sagte die zweite angesetzte Show ab und meldete sich am Montag auf Twitter, um seine Fans aufzuklären: Eine Herzattacke war der Grund, warum sein Comeback als Stand-up-Comedian abgebrochen werden musste. „Nach der ersten Show hatte ich einen massive Herzattacke. Der Arzt, der mein Leben rettete, sagte mir, dass ich eine 100 % Blockade der Herzkranzarterie hatte. Hätte ich die zweite Show nicht abgesagt und deshalb nicht ins Krankenhaus gegangen, dann wäre ich in der Nacht gestorben.“

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h

