Nach Schießerei: Kodak Black zeigt seine Schussverletzung

Kodak Black performt auf dem Miami Benefit concert für Haiti im Oasis Wynwood am 03. September, 2021 in Miami, Florida.

Auf einer Super Bowl Party von Justin Bieber wurde Kodak Black neben vier weiteren Menschen bei einer Schießerei verletzt. Der Rapper wurde am Bein angeschossen. Sein Anwalt gab nach Blacks Einlieferung in ein Krankenhaus relativ schnell Entwarnung. Der Zustand des Rappers sei „stabil“, hieß es. Die Schießerei wurde auf Video festgehalten. Jetzt meldete sich der Rapper via Livestream über den Vorfall zu Wort.

Kodak Black zeigte sich in einem Instagram-Livestream zusammen mit einem weiteren jungen Mann. Beide Männer tragen ein Verband am Bein (und wedeln mit Geldscheinen). Der Rapper positioniert sein Bein vor der Kamera und sagt: „Am Ende des Tages verstecke ich mich nicht. Das ist, was es ist. Macht Screenshots, freut euch drüber. Was auch immer, Hurra. Feiert diesen M*therf*cker, habt ihr mich gehört?“ Kodak Black ergänzt, dass er schon öfter bei Schießereien dabei war. Dabei wäre ihm aber noch nie etwas wirklich Schlimmes passiert. Er hätte sich lediglich ein paar „kleine Kratzer“ eingehandelt.

Black scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Er sei dabei auch wieder zu Scherzen aufgelegt. Er witzelte: „Quarterbacks werden auch zu Fall gebracht“.