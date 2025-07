Netflix setzt erstmals auf generative KI für visuelle Effekte

Netflix hat zum ersten Mal generative künstliche Intelligenz (KI) zur Erstellung visueller Effekte in einer eigenen Produktion eingesetzt. In der argentinischen Science-Fiction-Serie „The Eternauts“ wurde eine Szene, die den Einsturz eines Gebäudes in Buenos Aires zeigt, mithilfe KI-gestützter Tools realisiert. Laut Co-CEO Ted Sarandos konnte die Sequenz dadurch deutlich schneller und kostengünstiger fertiggestellt werden als mit herkömmlichen Mitteln.

Der Trailer der argentinischen Serie:

Wie Sarandos im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen mitteilte, sei die Szene rund zehnmal schneller produziert worden als mit klassischen VFX-Techniken. „Die Kosten dafür wären im Rahmen des Budgets sonst gar nicht machbar gewesen“, sagte Sarandos. Die Visual Effects wurden in Zusammenarbeit mit Eyeline Studios, einer Inhouse-Produktions- und Innovationseinheit von Netflix, umgesetzt. Laut Sarandos sei die KI nicht als Ersatz, sondern als Unterstützung kreativer Prozesse gedacht. „Wir glauben, dass KI eine enorme Chance bietet, Filme und Serien nicht nur günstiger, sondern besser zu machen“, so der Co-CEO.

Einsatz von KI bleibt umstritten

Erste Anwendungen fänden sich bereits in der Previsualisierung und Shot-Planung. Die Nutzung generativer KI bleibt in der Branche jedoch umstritten. Während manche sie als hilfreiches Tool begrüßen, befürchten andere einen Abbau kreativer Arbeitsplätze. Bereits 2023 war der Einsatz von KI ein zentraler Streitpunkt bei den Streiks der US-Autor:innen- und Schauspielgewerkschaften. Sie forderten verbindliche Regeln zum Schutz ihrer Berufe vor automatisierter Konkurrenz. Der Einsatz von KI im Entertainmentbereich sorgt daher weiterhin für Diskussionen. Sarandos betonte, dass bei Netflix nach wie vor „echte Menschen echte Arbeit“ leisten – lediglich unterstützt durch neue Werkzeuge. Auch Co-CEO Greg Peters sieht Potenzial: Künftig könnten etwa Empfehlungen per natürlicher Sprache erfolgen oder Werbeinhalte gezielter und effizienter erstellt werden.

Umsatz der Streamingplattform gestiegen

Netflix veröffentlichte die Ankündigung gemeinsam mit den aktuellen Quartalszahlen. Im Zeitraum April bis Juni erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 11,08 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erfolgreiche Formate wie die finale Staffel des südkoreanischen Thrillers „Squid Game“ mit über 122 Millionen Views trugen zur positiven Bilanz bei.