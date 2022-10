Neu auf Netflix: Die besten neuen Serien im Oktober 2022

Als führender Streaming-Dienst ist Netflix insbesondere für seine zahlreichen Serien bekannt. Da auch im Oktober laufend neue Titel zur Mediathek hinzugefügt werden, zeigen wir Euch die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen im Überblick.

Empfehlung der Redaktion Neu auf Netflix: Die besten neuen Filme im Oktober 2022

Neu auf Netflix: Unsere Serien-Empfehlungen im Oktober

Derry Girls – Staffel 3

07.10.2022

Dritte und finale Staffel der in Deutschland zu Unrecht wenig bekannten nordirischen Dramedy-Serie. Die gut 20-minütigen Episoden bieten anekdotische Einblicke in den Alltag einer Gruppe gewitzter Teenagerinnen, die in den frühen Neunzigerjahren – zur Hochphase des gewaltsamen Nordirland-Konflikts – gemeinsam eine streng katholische Mädchenschule besuchen. Dabei funktioniert die vielfach ausgezeichnete Serie nicht nur als schwarzhumorige Coming-of-Age-Erzählung, sondern auch als nahbare Chronik eines von politischen Unruhen geprägten Abschnitts der nordirischen Geschichte.

Big Mouth ­– Staffel 6

28.10.2022

Urkomische Animationsserie für Erwachsene, die bisweilen zwar in besonders dick aufgetragenen Sex-Klamauk abzudriften droht, dies jedoch mit viel Charme und sorgfältig ausgearbeiteten Charakteren und Storylines aufzufangen weiß. Serienschöpfer Nick Kroll („Parks and Recreation“) erzählt dabei semi-autobiografisch von seinem Aufwachsen als Spätzünder in der New Yorker Vorstadt, von kleinen und großen Missgeschicken und der ersten großen Liebe.

Neu auf Netflix: Alle Serien im Oktober 2022

02.10.2022

Siempre reinas – Staffel 1

05.10.2022

Hochwasser – Staffel 1

Contigo Capitán – Staffel 1

Das Klunkerimperium – Staffel 5

Nailed It – Staffel 7

06.10.2022

Nepal im Schock: Die Folgen des Bebens am Mount Everest (Doku-Miniserie)

07.10.2022

Gänsehaut um Mitternacht – Staffel 1

Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders – Staffel 1

Glitch – Staffel 1

Manno-Pause – Staffel 1

Der Maulwurf – Staffel 1

Derry Girls – Staffel 3

08.10.2022

Little Women – Miniserie

11.10.2022

The Cage – Staffel 1

12.10.2022

Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition – Staffel 1

Belascoarán, Privatdetektiv – Staffel 1

Wild Croc Territory – Staffel 1

13.10.2022

The Playlist – Staffel 1

Sue Perkins: Perfectly Legal – Staffel 1

14.10.2022

Für die Kämpfer, für die Verrückten – Staffel 1

Take 1 – Staffel 1

Heilige Familie – Staffel 1

Mismatched – Staffel 2

17.10.2022

Once Upon a Small Town – Staffel 1

18.10.2022

Somebody Feed Phil –Staffel 6

19.10.2022

Notre Dame – Staffel 1

Die grünen Handschuhe – Staffel 1

Liebe macht Blind – Staffel 3

21.10.2022

From Scratch – Staffel 1

28 Days Haunted – Staffel 1

High: Bekenntnisse einer Drogenkurierin – Staffel 1

Barbaren – Staffel 2

25.10.2022

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities – Staffel 1

Unsolved Mysteries – Staffel 3

27.10.2022

Dubai Bling – Staffel 1

28.10.2022