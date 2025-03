Neue Klage gegen Sean „Diddy“ Combs: Er soll Fotografen zum Oralverkehr gezwungen haben

Seit dem 16. September 2024 sitzt Sean „Diddy“ Combs in Untersuchungshaft. Dem Rapper und Produzenten werden Missbrauch, Sexhandel, Prostitution und auch Erpressung vorgeworfen. FBI und SDNY ermitteln außerdem, ob der 55-Jährige sogenannte Sex-Partys (mit einer prominenten Gästeliste, Usher, Leonardo DiCaprio oder auch Justin Bieber inkludiert) initiierte, bei denen Drogen verkauft und Sexhandel vollzogen wurde. Schon zuvor, im März 2024, wurden Razzien auf seinen Anwesen aufgrund solcher Vorwürfe von der Polizei durchgeführt. In der Zeit haben sich immer mehr Klagen gegen Diddy angehäuft. Eine neue kommt von einem Fotografen, der behauptet, Combs hätte ihn zum Oralverkehr gezwungen.

So lauten die neuen Vorwürfe

Der Fotograf, der in der „TMZ“ vorliegenden Klage anonym bleiben möchte, bezieht sich mit seinen Behauptungen auf einen Zeitpunkt zwischen „2022 oder 2023“. Damals habe er sich am Set eines „hochkarätigen“ Werbedrehs befunden und Sean „Diddy“ Combs hätte ihn dort in seinen Trailer mitgenommen. Angeblich, um über seine nächsten Karriere-Möglichkeiten zu sprechen. Doch sobald sie in dem Raum allein waren, hätte der Musiker seine Hose geöffnet und seine eigentliche Intention klargemacht.

Laut Klageschrift hätte Diddy dem Mann gesagt: „Wenn du richtig bläst, bringe ich deine Karriere in Schwung.“ Was für ihn wiederum bedeutete: Wenn er dem nicht nachkommen würde, wäre es komplett vorbei mit dem Arbeiten als Fotograf. Er sah keinen anderen Ausweg als das zu machen, was der US-Star von ihm verlangte.

In der Klage ist von weiteren Details und Beleidigungen seitens Combs zum Vorgang zu lesen. Und erst, als Diddy befriedigt war, wurde der Fotograf angeblich aus dem Trailer herausgeworfen und hatte dann „nicht nur mit dem Trauma der Situation zu kämpfen hatte, sondern auch mit dem Wissen, dass er Combs’ Sperma auf und in seinem Körper hatte.“

Was darauf folgte

Nach dem Tag am Set hörte der Klagende wohl nie wieder von Combs, er habe aber ein „Trauma“ davongetragen, weshalb er den Musiker nun verklagen würde.

Diddys Anwaltteam hat sich gegenüber „TMZ“ zu den neuen Anschuldigungen wie folgt geäußert: „Egal, wie viele Klagen eingereicht werden – vor allem von Personen, die sich weigern, ihre eigenen Namen hinter ihre Behauptungen zu setzen –, es wird nichts an der Tatsache ändern, dass Mr. Combs nie jemanden sexuell angegriffen oder sexuell gehandelt hat – weder einen Mann noch eine Frau, weder einen Erwachsenen noch einen Minderjährigen.“

Und weiter: „Wir leben in einer Welt, in der jeder aus jedem Grund eine Klage einreichen kann. Glücklicherweise gibt es ein faires und unparteiisches Gerichtsverfahren, um die Wahrheit herauszufinden, und Mr. Combs ist zuversichtlich, dass er sich vor Gericht durchsetzen wird.“

Der Gerichtsprozess gegen Combs soll im Mai 2025 anrollen.