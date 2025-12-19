Amazon verliert Urteil: Keine Werbung bei Prime Video erlaubt

von 
Amazon Prime Video

Amazon Prime Video  |  Amazon Urteil: Werbung bei Prime Video nicht rechtens

Foto: Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash. All rights reserved.

Amazon verliert Sammelklage gegen Verbraucherzentrale. Landgericht München verbietet Werbeschaltung bei Prime Video ohne Zustimmung der Nutzer:innen.

Der US-Konzern Amazon plante, auf dem hauseigenen Streaming-Anbieter Werbung zu schalten. Im Anschluss gab es großen Aufschrei und eine Sammelklage gegen das Unternehmen. Nun ist klar: Amazon darf keine Werbung schalten.

Amazon verliert

Anfang 2024 verkündete Amazon gegenüber den Nutzer:innen des eigenen Streaming-Anbieters Amazon Prime, dass in Zukunft Werbung auf der Plattform geschaltet werden würde. Hinzu kam: Wer dies nicht wolle, müsse einen Aufpreis für das Abo von 2,99 Euro zahlen. Der Gegenwind für den Konzern war groß, und der Bundesverband der Verbraucherzentralen ging mit einer Sammelklage dagegen vor.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Amazon Prime Video
Neu auf Amazon Prime Video: Die besten Filme und Serien im Dezember
01.12.2025
von Jose-Luis Amsler
Neil Young hier 2019 während eines Auftritts in London.
Neil Young will Amazon Music seinen Song-Katalog entreißen
10.10.2025
von Marc Vetter
Einer der Headliner beim Superbloom Festival: Post Malone
Superbloom Festival erstmals im Livestream bei Amazon Music
18.08.2025
von ME-Redaktion

Diese war nun erfolgreich. Amazon verliert den Prozess. Das Landgericht München entschied zugunsten der Nutzer:innen und gab dem Bundesverband der Verbraucherzentralen recht. Die Richter:innen entschieden, dass die Schaltung von Werbung nicht rechtens sei. Der Konzern gaukele den Nutzer:innen vor, dass eine einseitige Vertragsänderung berechtigt sei – dem ist aber nicht so. Kund:innen zahlen für ein werbefreies Abo, und das müsse auch geliefert werden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Stimmen zum Urteil

Beide Seiten äußerten sich bereits zum Urteil. Die Vorständin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Ramona Pop, äußerte sich folgendermaßen: „Das ist ein sehr wichtiges Urteil. Mitglieder haben nach Ansicht der Verbraucherzentrale weiterhin Anspruch auf die werbefreie Option, und zwar ohne Mehrkosten.“

Amazon soll nun ein Berichtigungsschreiben an die Nutzer:innen schicken. Mit einer Rückerstattung von Geldern ist aber erstmal nicht zu rechnen, da der Konzern Widerspruch einlegte. „Wir werden das Urteil prüfen, um unsere nächsten Schritte zu bestimmen“, sagte ein Sprecher.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Werbung Klage Amazon Niederlage
Artikel Teilen