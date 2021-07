Neuseeländerin benennt ihre drei Kinder nach Heavy-Metal-Bands

Eine neuseeländische Mutter hat offenbar drei ihrer Kinder nach den Heavy-Metal-Bands Metallica, Slayer und Pantera benannt. Verbreitet wurde diese Nachricht von dem neuseeländischen Filmemacher David Farrier, der davon in seinem persönlichen Newsletter berichtete. Via Twitter schrieb er außerdem, dass die Frau ihm gesagt habe: „Es ist nicht einfach, drei der heaviesten Bands großzuziehen.“

David Farrier – der unter anderem die Netflix-Doku-Serie „Dark Tourist“ inszenierte – gab zudem an, die Geburtsurkunden der drei Kinder gesehen zu haben und dass das Kind mit dem Namen Metallica auf den Zweitnamen „…And Justice For All“ hört – der Titel des 1998 erschienenen Metallica-Albums.

thread 1/4: proud to report that a new zealand mother has named her children metallica, pantera and slayer. she told me „it’s not easy raising three of the heaviest bands“: https://t.co/kiXGTrr60A

— David Farrier (@davidfarrier) July 7, 2021