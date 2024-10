Oasis: Kein Dynamic Pricing beim Ticketverkauf für Nordamerika-Tour 2025

Die Band hoffe „eine Wiederholung der Probleme zu vermeiden, die die Fans in Großbritannien und Irland kürzlich erlebt haben“.

Am 30. September kündigten Oasis an, im Rahmen ihrer Reunion-Tour 2025 auch Konzerte in den USA, Kanada und Mexiko spielen zu wollen. Nun hat die Band über ihren offiziellen X-Account verkündet, dass man beim Kartenverkauf auf ein dynamisches Preissystem des Online-Tickethändlers Ticketmaster verzichten werde.

„Wir haben diese Entscheidung für die Nordamerikatournee getroffen, um hoffentlich eine Wiederholung der Probleme zu vermeiden, die die Fans in Großbritannien und Irland kürzlich erlebt haben“, heißt es in der Erklärung. Für die ersten Auftritte in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin hatten Käufer:innen aufgrund der hohen Nachfrage teilweise 300 bis 400 £ pro Ticket bezahlen müssen. Dies hatte in der Fangemeinde Empörung ausgelöst.

Entscheidung aus Rücksicht auf die Fans

Grundsätzlich verteidigt Oasis das Dynamic Pricing weiterhin, da man so Händler:innen auf dem Schwarzmarkt entgegenwirken könnte, die noch mehr Geld für einzelne Karten verlangten: „Es ist weithin anerkannt, dass die dynamische Preisgestaltung ein nützliches Instrument ist, um den Schwarzhandel zu bekämpfen und die Preise für einen großen Teil der Fans unter dem Marktpreis und damit erschwinglicher zu halten.“

Hier seht ihr den X-Post von Oasis:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Allerdings könne der Mechanismus im gleichen Ergebnis resultieren, wenn der Ticket-Bedarf der Fangemeinde größer sei, als es das vorhandene Kontingent erlaube: „Wenn jedoch eine noch nie dagewesene Ticketnachfrage (bei der die gesamte Tournee zum Zeitpunkt des Verkaufsbeginns um ein Vielfaches überzeichnet sein könnte) mit einer Technologie kombiniert wird, die dieser Nachfrage nicht gewachsen ist, verliert dieses Instrument an Wirksamkeit und kann zu einem inakzeptablen Erlebnis für die Fans führen.“

Live-Album in Planung (?)

Für all diejenigen, die kein Ticket für eines der Konzerte in UK oder Irland ergattern konnten oder sich von Anfang an den Stress mit dem dynamischen Preissystem von Ticketmaster ersparen wollten, scheint eine Entschädigung in Sicht. Eine nahestehende Person der Band verriet nämlich, dass Oasis einen Live-Mitschnitt ihrer Auftritte plane.