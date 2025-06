Depeche Mode: Konzertfilm-Premiere noch Anfang Juni

Depeche Mode: So ehrt Dave Gahan seinen verstorbenen Freund Mark Lanegan

Rückblick: So kam MEMENTO MORI von Depeche Mode zustande

Mit dem Start vom Tribeca Film Festival in New York hat auch das Warten ein Ende: Der Konzertfilm „Depeche Mode: M“ zur „Memento Mori“-Tour feiert am Donnerstag, den 5. Juni, Premiere. Bereits im April 2025 angekündigt, erwarten die Fans der Band nun bereits seit Wochen die Erstvorstellung des Kinofilms.

Eine Hommage an Andy Fletcher

Was einen erwartet: Regisseur Fernando Frias führt die Zuschauer:innen beim Film durch die drei ausverkauften Konzerte der „Memento Mori“-Konzertreihe in Mexiko-Stadt im Jahr 2023. Schätzungsweise 200.000 Leute besuchten die Shows der Gruppe im damaligen Foro Sol Stadium, heute unter dem Namen Estadio GNP Seguros bekannt.

Eine zentrale Rolle soll hierbei die Anerkennung des Todes spielen, die in der mexikanischen Kultur von enormer Bedeutung ist. Frias schlägt damit gleichzeitig die Verbindung zum Album MEMENTO MORI sowie zum überraschenden Tod von Bandmitglied Andy Fletcher, der im Mai 2022 verstarb. Auch die mexikanischen Fans der Band sollen mit dem Konzertfilm die Anerkennung bekommen.

Voraussichtlicher Kinostart im Herbst

Der 95-minütige Film verspricht, mit Mitschnitten und Archivmaterial der Konzerte, einige Live-Höhepunkte der Shows auf die Leinwand zu bringen.

Auf die Premiere am 5. Juni auf dem Tribeca Film Festival folgt anschließend eine Diskussionsrunde mit Dave Gahan und Martin Gore sowie dem Regisseur.

Voraussichtlich im Herbst soll der Film dann auch weltweit in die Kinos kommen. Konkrete Infos gibt es hierzu allerdings noch nicht.